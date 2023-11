Fajon s portugalskim kolegom jutri na Bližnji vzhod

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in portugalski minister za zunanje zadeve João Gomes Cravinho jutri pričenjata dvodnevni obisk na Bližnjem vzhodu, v okviru katerega bosta opravila pogovore v Izraelu in Palestini ter v Jordaniji in Egiptu.

Ministra bosta v regijo odpotovala z namenom izmenjave mnenj in nadaljevanja posvetovanj ter z namenom prispevati k političnemu dialogu, ki je nujen za reševanje razmer in ponovno vzpostavitev diplomatske poti za trajni in trajnostni mir, ki bo temeljil na rešitvi dveh držav.

Jutri se bosta na jugu Izraela sestala z izraelskim kolegom Elijem Koenom, vljudnostno pa se bosta srečala tudi s predsednikom Jicakom Hercogom. Ministra Fajon in Cravinho bosta isti dan predvidoma prispela v Ramalo, kjer se bosta srečala s palestinskim kolegom Rijadom al Malikijem in kjer ju bo sprejel tudi predsednik vlade Mohamed Štejeh.

V soboto bosta s ključnima regionalnima partnerjema - Jordanijo in Egiptom - razpravljala o trenutnih razmerah in možnostih za mir v regiji. V Amanu se bosta ministra najprej sestala z jordanskim podpredsednikom vlade in ministrom za zunanje zadeve Ajmanom Safadijem. Popoldne bosta v Egiptu opravila pogovor s kolegom Samehom Šourkijem, vljudnostno pa ju bo sprejel tudi predsednik Egipta Abdel Fatah al Sisi.

V Kairu se bosta ministra srečala tudi z generalnim sekretarjem Arabske lige Ahmedom Abulom Gejtom.

Sogovorniki se bodo osredotočili na regionalni pogled na razmere, vključno z vlogo Arabske lige, ter na sodelovanje z Evropsko unijo pri prizadevanjih za mir in stabilnost na Bližnjem vzhodu.