Fajon v Kairu: »Čas je za končanje te vojne«

Zunanji minister Egipta za zunanje zadeve, izseljenstvo in egiptovske izseljence, Badr Abdelati, je danes v Kairu sprejel ministrico za zunanje in evropske zadeve Tanjo Fajon, ki se je v Egiptu mudila na uradnem obisku, piše Državna informacijska služba Egipta.

Osrednja tema njunih pogovorov so bila prizadevanja za končanje vojne v Gazi, ob tem pa sta sogovornika naslovila tudi vprašanja krepitve dvostranskih odnosov in sodelovanja na več ravneh.

Kot je sporočil tiskovni predstavnik egiptovskega zunanjega ministrstva Tamim Khallaf, je Abdelati pozdravil pozitivne trende v političnih in gospodarskih odnosih med državama ter poudaril pripravljenost Egipta za njihovo nadaljnjo poglobitev, v skladu z razvojnim potencialom obeh držav.

Vojna v Gazi med poglavitnimi temami

V zvezi z vojno v Gazi je egiptovski zunanji minister predstavil aktualna egiptovska prizadevanja za dosego premirja ter zagotovitev neoviranega dostopa humanitarne pomoči.

Po njegovih besedah je treba izkoristiti trenutni mednarodni zagon za začetek političnega procesa, ki bi vodil k uresničitvi rešitve dveh držav in vzpostavitvi neodvisne palestinske države na mejah iz leta 1967, z vzhodnim Jeruzalemom kot prestolnico. Pozdravil je tudi mirovno pobudo ameriškega predsednika Donalda Trumpa za končanje spopadov.

Tanja Fajon je pohvalila vlogo Egipta kot ključnega dejavnika stabilnosti v regiji. FOTO: Khaled Desouki/AFP

Fajon je dejala, da se z Abdelatijem strinjata, da je »čas za končanje te vojne.« Tudi sama je pozdravila Trumpovo mirovno pobudo: »Imamo dobre možnosti in podpiramo Trumpov načrt. Podpiramo vsa mednarodna prizadevanja za končanje te vojne, zaščito civilistov, osvoboditev talcev, nujno humanitarno pomoč in nadaljnje iskanje rešitve z dvema državama.«

Ministrica je ob tem dejala: »Verjamemo, da lahko ta načrt, z ustreznimi prilagoditvami in ob spoštovanju mednarodnega prava ter legitimnih pravic obeh narodov, predstavlja dobro osnovo za trajen in pravičen mir na Bližnjem vzhodu. Ta grozljiva vojna se mora končati. To je naša skupna moralna odgovornost in hkrati priložnost za mir in končanje trpljenja civilistov.«

V nadaljevanju krepitev prijateljskih odnosov

Sogovornika sta izmenjala stališča tudi o kriznih žariščih v Siriji, Libiji, Libanonu in Sudanu ter poudarila nujnost političnih rešitev, ki bodo zagotavljale enotnost, suverenost in stabilnost teh držav.

V zaključku pogovorov je Tanja Fajon pohvalila vlogo Egipta kot ključnega dejavnika stabilnosti v regiji in izrazila pripravljenost Slovenije za nadaljnjo krepitev sodelovanja v vseh segmentih, ki koristijo obema prijateljskima državama: »Egipt in Slovenija sta prijateljski državi, ki razvijata odnose in odpirata medsebojne priložnosti za poslovno sodelovanje.«