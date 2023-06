Fajon: Današnji dosežek je začetek nove poti

Zunanja ministrica Tanja Fajon se je v New Yorku kmalu po glasovanju in čestitkah oglasila na prvi novinarski konferenci. Napovedala je, da bo Slovenija v Varnostnem svetu OZN oktobra v vlogi opazovalke, naslednji korak je iskanje ustreznega kadra, domačega potenciala, s katerim bodo dopolnili zdajšnjo 13-člansko ekipo Slovenije v New Yorku.

»Danes je velik dan za Slovenijo. Izjemno smo ponosni, hvala vsakemu za podporo. Intenzivno leto je za nami, očitno smo uspeli ne le prepričati, ampak pridobiti nove zaveznice in zaveznike,« je bila navdušena.

»153 glasov danes na glasovanju v Generalni skupščini je izjemen rezultat za Slovenijo. Ponosna sem, zavedam se velike odgovornosti, ki jo prevzema Slovenija. Sedeli bomo v Varnostnem svetu kot nestalna članica. V zadnjem letu smo se zavedli vseh izzivov, ki nas čakajo. Veselim se povratka v Slovenijo z rahlim občutkom utrujenosti, a čaka nas delo naprej.«

Kako si razlaga tako visoko podporo? Pričakovalo se je tudi več krogov glasovanja.

»Priznam, da sem res vesela danes, tudi prijetno presenečena. Čutila sem, da se je v zadnjem tednu, dveh nabirala pozitivna energija. Prejemali smo veliko podpore. Ostajali smo previdno optimistični, saj gre za tajno glasovanje. Že včeraj je bilo na sprejemu 300 in več ljudi. Govorila sem s predstavniki 150 držav, kar je izjemen, ne le psihičen, ampak tudi fizičen zalogaj.

Ne le, da smo jih prepričali, z nami so stali ob strani in nam res dali glas. Računali smo, da se bo kdo v zadnjem trenutku umaknil ali igral dvojno igro, dal obljubo še na drugo stran, a se je izkazalo nasprotno. Mislim, da lahko cela Slovenija praznuje z nami, to je velik dosežek v slovenski zunanji politiki. Z nami je sicer v zadnjem času stala vsa Slovenija.«

Kdaj se začne v New Yorku konkretnejše delo, kako bodo povečali ekipo?

»Kontakti in napovedi so se začeli že danes ob čestitkah, delo bo steklo takoj tako tu v New Yorku kot na ministrski ravni. Države že pristopajo k nam in si želijo pogovorov. Danes je bilo za nestalne članice v Varnostnem svetu izvoljenih pet držav, v kratkem smo si obljubili stike, oktobra bomo v Varnostnem svetu že v vlogi opazovalcev. Do takrat moramo imeti popolnjene ekipe.

Današnji dosežek je začetek nove poti. Trenutno je v New Yorku 13 naših ljudi, to ekipo bomo seveda popolnili. Na vladi bomo opravili pogovor, kako izkoristiti potencial v Sloveniji. Potrebovali bomo partnerje za delovanje skupaj, doma moramo zbrati ves potencial, ki ga imamo. V Varnostnem svetu želimo biti proaktiven akter.«