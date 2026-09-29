Maroko ima prvo premierko

Fatima Zahra El Mansouri je bila imenovana za prvo predsednico maroške vlade, potem ko je njena centristična Stranka pristnosti in modernosti (PAM) na nedavnih parlamentarnih volitvah osvojila največ poslanskih sedežev.

El Mansouri je s tem postala druga ženska na čelu vlade v arabskem svetu, za Tunizijko Najlo Bouden, ki je predsedovala tunizijski vladi med letoma 2021 in 2023.

Na položaj jo je imenoval maroški kralj Mohamed VI. Pri izbiri se je odločal med El Mansouri in Fouzijem Lekjaajem, vplivnim politikom iste stranke in predsednikom maroške nogometne zveze. Petdesetletna El Mansouri je dolgoletna politična osebnost v Maroku. Več let je bila županja Marakeša, v prejšnji vladi pa je opravljala ministrsko funkcijo.

Politična kariera in izobrazba El Mansouri je po izobrazbi pravnica. Študirala je na univerzi Mohameda V. v Rabatu, izobraževanje pa nadaljevala v Franciji in ZDA, kjer se je specializirala za gospodarsko in korporacijsko pravo. V politiko je vstopila po ustanovitvi Stranke pristnosti in modernosti leta 2008. Leta 2009 je postala prva županja Marakeša. Na položaj se je vrnila po volitvah leta 2021. V zadnjih letih je bila ministrica za nacionalno prostorsko načrtovanje, urbanizem, stanovanjsko politiko in mestno politiko v vladi nekdanjega premierja Aziza Akhannoucha. Februarja 2024 je postala koordinatorka kolektivnega vodstva PAM, ki od takrat nima enega samega generalnega sekretarja. El Mansouri je zavrnila opisovanje svoje politične osebnosti kot »železne ženske«. Leta 2021 je za strankino revijo dejala, da se ne vidi ne kot »ženska iz jekla« ne kot »ženska iz železa«, temveč kot svobodna aktivistka.

Imenovanje v okviru ustavne monarhije

Maroko je ustavna monarhija, vendar ima kralj pomembne politične pristojnosti. Po ustavi kralj predsednika vlade imenuje iz vrst stranke, ki na volitvah v predstavniški dom osvoji največ sedežev.

Tokratna odločitev je bila nekoliko bolj odprta kot običajno. PAM namreč od februarja 2024 vodi kolektivno vodstvo, zato po volitvah ni bilo samoumevno, kdo iz stranke bo predlagan za predsednika vlade. El Mansouri je po objavi volilnih rezultatov povedala, da je odločitev o izbiri med njo in Lekjaajem v rokah kralja.

Njeno imenovanje pomeni zgodovinski mejnik za zastopanost žensk na najvišjih ravneh maroške politike. FOTO: Abdel Majid Bziouat/AFP

Po imenovanju bo morala nova predsednica vlade oblikovati koalicijo, saj PAM sama nima parlamentarne večine. Stranka je osvojila 97 od 395 sedežev, za absolutno večino pa je potrebnih 198 poslanskih mest.

Za zdaj ni jasno, katere stranke bodo sestavljale novo vladno koalicijo. PAM je v prejšnji vladi sodelovala kot mlajša koalicijska partnerica z Nacionalnim zborom neodvisnih (RNI), ki je vodil vlado, vendar so se odnosi med strankama medtem poslabšali.

Nova vlada pred pogajanji o koaliciji

El Mansouri bo morala po imenovanju začeti pogajanja z drugimi parlamentarnimi strankami o oblikovanju vlade. Pri tem bo pomemben tudi rezultat islamistične Stranke pravičnosti in razvoja (PJD), ki je na volitvah osvojila 54 sedežev, kar je precej več kot na prejšnjih volitvah, ko jih je dobila 13.

K večjemu številu sedežev PJD je prispevala tudi vrnitev njenega voditelja Abdelilaha Benkirana, nekdanjega predsednika vlade. Benkirane je po volitvah sporočil, da bo stranka ostala v opoziciji in da ne namerava sodelovati v koaliciji s PAM.

El Mansouri tako čaka zahtevno oblikovanje parlamentarne večine. Njeno imenovanje pomeni zgodovinski mejnik za zastopanost žensk na najvišjih ravneh maroške politike, hkrati pa bo dejanski obseg njene politične vloge odvisen od koalicijskih pogajanj in razmerja pristojnosti med vlado, parlamentom in kraljem.