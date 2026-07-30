Fauci se je glede covida več kot stokrat skliceval na peti amandma

Čeprav je od izbruha covida minilo že več kot šest let, se nekatere posledice, ne le zdravstvene, kažejo še danes. Nekdanji glavni zdravstveni svetovalec Bele hiše Anthony Fauci bi lahko bil spoznan za krivega nespoštovanja kongresa, potem ko na napetem zaslišanju o svojem ravnanju med pandemijo covida-19 ni želel odgovarjati na vprašanja, poroča BBC.

Nekdanji vodilni ameriški strokovnjak za nalezljive bolezni se je med pričanjem več kot stokrat skliceval na ustavno pravico, da se mu ni treba izreči proti samemu sebi.

Senator iz Kentuckyja Rand Paul je po zaslišanju dejal, da obstaja realna možnost kazenskega pregona. Paul namreč Faucija že dolgo obtožuje, da je poskušal prikriti izvor koronavirusa in da je financiral raziskave v laboratoriju v kitajskem Wuhanu, kjer naj bi se po nekaterih teorijah začela pandemija. Fauci je zanikal, da bi ravnal nezakonito. BBC dodaja, da ni jasno, ali so ga doletele še katere druge obtožbe.

Faucija je v sredo zaslišal senatni odbor za domovinsko varnosti in vladne zadeve, odboru pa je povedal, da se po nasvetu svojih odvetnikov sklicuje na peti amandma ameriške ustave. Slednje ni kaznivo dejanje, obdolženci pa ga redno uporabljajo v kazenskih postopkih na vseh ravneh ameriškega pravosodnega sistema.

Republikanci so Faucija spraševali tudi o spreminjanju zdravstvenih priporočil med pandemijo. FOTO: Kevin Dietsch Getty Images/AFP

Odbor bo glasoval prihodnji teden

Paul je dejal, da bo odbor prihodnji teden glasoval o tem, ali naj Faucija razglasi za krivega kaznivega dejanja nespoštovanja kongresa.

Če bi bil predlog potrjen, bi ga poslali na glasovanje celotnemu senatu, poroča televizija CBS. Za sprejetje bi bilo potrebnih 60 glasov, kar je malo verjetno, saj bi morali predlog podpreti tudi demokrati. Če bi ga senat kljub temu sprejel, bi primer predali glavnemu tožilcu okrožja Kolumbija, ki bi odločal o morebitnem kazenskem pregonu.

Preden je zapustil položaj, je predsednik Joe Biden Fauciju podelil preventivno pomilostitev za njegova dejanja med letoma 2014 in 2025. Fauci pa bi lahko še vedno odgovarjal za morebitna dejanja po tem obdobju, tudi za svoje ravnanje pred senatnim odborom. Paul, ki odboru predseduje, je priznal, da je vprašanje Faucijeve pomilostitve in tega, ali mu zagotavlja imuniteto, »še eno pravno vprašanje, o katerem bodo morda morala odločiti sodišča«.

Tožilec napovedal preiskavo

Predsedniške pomilostitve veljajo samo za zvezna kazniva dejanja, ne pa tudi za postopke na ravni posameznih zveznih držav. Glavni tožilec Floride je v sredo sporočil, da bo proti Fauciju uvedel preiskavo, ni pa pojasnil, katera kazniva dejanja naj bi Fauci domnevno storil.

Svetovna zdravstvena organizacija je lani sporočila, da je na podlagi razpoložljivih dokazov najbolje podprta teorija o naravnem izvoru virusa, po kateri se je ta z živali prenesel na ljudi. Dokler ne bo na voljo več podatkov, pa vprašanje po navedbah organizacije ostaja odprto. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters

Spor o izvoru virusa

Paul je že večkrat trdil, da je virus covida-19 najverjetneje ušel iz Inštituta za virologijo v Wuhanu. To teorijo je lani kot najverjetnejšo podprla tudi ameriška obveščevalna agencija Cia.

Senator je na zaslišanju namignil, da je Fauci javno zagovarjal naravni izvor virusa, medtem ko naj bi njegovi dnevniki kazali, da je zasebno verjel v laboratorijski izvor.

Republikanci so Faucija spraševali tudi o spreminjanju zdravstvenih priporočil med pandemijo. Ta so se spreminjala, ko so zdravstveni strokovnjaki pridobivali nova spoznanja o bolezni. Fauci je svoje pretekle odločitve in stališča že večkrat zagovarjal, še navaja BBC.

Več demokratov je Fauciju stopilo v bran. Senatorka Maggie Hassan je dejala, da je bilo zaslišanje »zasnovano kot past«.

Trump je medtem na družbenih omrežjih Faucija označil za norega. »Že od začetka sem govoril, da je virus prišel iz laboratorija v Wuhanu na Kitajskem. Fauci se s tem nikakor ni strinjal in je vedno poskušal zaščititi Kitajsko,« je zapisal.

WHO: Najverjetneje naravni izvor virusa

Svetovna zdravstvena organizacija je lani sporočila, da je na podlagi razpoložljivih dokazov najbolje podprta teorija o naravnem izvoru virusa, po kateri se je ta z živali prenesel na ljudi. Dokler ne bo na voljo več podatkov, pa vprašanje po navedbah organizacije ostaja odprto.

Fauci je med pandemijo in po njej prejemal grožnje s smrtjo. Trump mu je lani odvzel varnostno zaščito.