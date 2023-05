FBI je proti Donaldu Trumpu deloval brez dokazov

Prepozno za zadnje predsedniške volitve, a morda poučno za prihodnje je posebni preiskovalec John Durham sklenil, da ministrstvo za pravosodje in zvezni preiskovalni urad FBI nista imela nobenih dokazov za preiskave o povezavah prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa z Rusijo. Trump že govori o veleizdaji in zločinu stoletja, republikanci napovedujejo preiskave preiskovalcev.

Že iz prejšnjih Durhamovih obtožnic - in kazni zveznih volilnih oblasti za Hillary Clinton - je znano, da je Trumpova demokratska nasprotnica na predsedniških volitvah 2016 sama plačala tako imenovani dosje britanskega obveščevalca Christopherja Steela o domnevnem vulgarnem obnašanju tedanjega republikanskega predsedniškega kandidata v moskovskem hotelu, ki naj bi ga privedlo v politično odvisnost od ruskega predsednika Vladimirja Putina. Te obtožbe so bile tudi temelj za preiskave zveznega urada FBI, nekdanji tožilec iz Connecticuta Durham pa jih označuje za popolnoma neosnovane.

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump govori o zločinu stoletja. Foto Joseph Prezioso/Afp

Celo najpomembnejši Steelov vir Igor Danchenko je navedbe o Trumpovem spodbujanju prostitutk k uriniranju na hotelsko posteljo, na kateri je nekoč prenočil prejšnji demokratski predsednik Bill Clinton, označil za čenče, ruski državljan pa je v času prijatelja Billa in Hillary Clinton Stroba Talbotta na čelu Brookings Institute vendarle deloval v tem znanem washingtonskem mislišču. Večina ameriških opazovalcev kljub temu domneva, da je bil v najboljšem primeru kronični lažnivec in v najslabšem uporabni idiot ruskih obveščevalcev, proti še enemu začetniku »ruskih« preiskav nekdanjemu agentu FBI-ja Charlesu McGonigalu pa poteka sodna preiskava zaradi sprejemanja denarja od »Putinovega oligarha« Olega Deripaske.

Globoko sporno je, da je nekdanja ameriška zunanja ministrica, senatorka in prva dama izmišljene obtožbe izkoristila za temelj napadov v predsedniški kampanji, še bolj, da so jih resno vzeli pri zveznem preiskovalnem uradu FBI. Po mnenju Johna Durhama »operacija orkanski navzkrižni ogenj« ni temeljila na dokazih, v povzemu štiriletne preiskave na 305. straneh je njihovo delovanje označil za neskladne z misijo stroge zvestobe zakonu. »Crossfire hurricane« je med drugim prinesel preiskavo nekdanjega direktorja FBI-ja Roberta Muellerja, ki tudi ni našla povezave med Trumpoovo predvolilno kampanjo in ruskim spodkopavanjem ameriških volitev.

Nekdanji predsednik Bill Clinton in nekdanja predsedniška kandidatka Hillary Clinton. Foto Pool/Reuters

»Veleizdaja! Zločin stoletja!« je Trump na svojem družbenem omrežju Truth Social govoril o demokratski prevari z velikanskim vplivom na volitve ter izmečkih in ščurkih po vsej prestolnici Washington. Tedanjega direktorja FBI-ja Jamesa Comeya je napodil že sam, Durhamovo poročilo pa najbrž zabija žebelj na tožbo agenta Petra Strzoka, ki je vodil prvo preiskavo, za vrnitev na staro delovno mesto. Strzok je v dopisovanju s tudi odpuščeno prijateljico in pravnico FBI-ja Liso Page govoril o zavarovalni polici proti Trumpu, kar v krogih nekdanjega predsednika razumejo kot široko zaroto washingtonskega establišnmenta in demokratske globoke države. Durham navaja, da je bil načrt proti Trumpu sredstvo za preusmerjanje pozornosti od Hillaryjine uporabe zasebnih strežnikov za službene zadeve, ter da pri FBI-ju niso z enako vnemo preučevali finančnih prispevkov tujih držav Clintonovi fundaciji v času njenega delovanja v State Depoartmentu.

Z obtožbami sodelovanja z Rusijo so pri FBI-ju najprej dosegli odhod prvega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost generala Michaela Flynna, po nekaterih sumih zato, ker bi jih nekdanji direktor vojaške obveščevalne agencije lahko razkrinkal. Še enega Trumpovega svetovalca Carterja Pagea so obveščevalno nadzorovali s pomočjo prikrivanja njegovih povezav z FBI-jem in obveščevalno službo Cia. Odvetniku FBI-ja Kevinu Clinesmithu, ki je bil v vsej aferi edini obsojen zaradi prikrivanja pristojnemu sodišču, pa so že vrnili odvetniško licenco in pravne storitve ponuja v prestolnici Washington.

Predsednik Joe Biden in njegov sin Hunter. Foto Evelyn Hockstein/Reuters

Pri zveznem preiskovalnem uradu trdijo, da so ukrepali proti ponovitvam napak iz leta 2016, dvomljivih povezav iz preiskav proti Trumpu pa je še več. Igor Danchenko je v inštitutu Brookings deloval pod okriljem nekdanje svetovalke v predsedniškem svet za nacionalno varnost Fione Hill, ki je odločilno pripomogla k demokratskemu poskusu Trumpovegova odpoklica zaradi telefonskega pogovora z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim – o »izgubljenem strežniku« Hillaty Clinton ter poslih nekdanjega podpredsednika ZDA Joeja Bidna in njegovega sina Hunterja v tej državi. Republikanski predsednik kongresnega odbora za nadzor Jim Comer je pravkar objavil bančne dokaze o milijonskih nakazilih za člane Bidnove družine iz spornih podjetij Ukrajine, Kitajske in Romunije. Republikanci sumijo prodajanje vpliva nekdanjega podpredsednika ZDA.

Vodilni republikanci afere iz predsedniške kampanje 2016 povezujejo tudi z delovanjem FBI-ja in nekaterih ameriških obveščevalnih služb v kampanji 2020, saj je zvezni preiskovalni urad že od konca leta 2019 posedoval sporni prenosni računalnik Bidnovega sina Hunterja s podatki o teh in drugih spornih poslih. V washingtonski stavbi J.Edgarja Hooverja so bili kljub temu tiho ob sporočilu 51. nekdanjih visokih obveščevalnih uradnikov o prenosniku kot verjetni ruski dezinformacij ter vplivali na družbena omrežja kot Twitter in Facebook za preprečevanje širjenja razkritij časopisa New York Post o tem. Organizator javnega pisma iz obdobja tik pred zadnjimi predsedniškimi volitvami in nekdanji začasni direktor Cie Michael Morrell je nedavno priznal, da je to naredil na pobudo dolgoletnega Bidnovega sodelavca in sedanjega zunanjega ministra Antonyja Blinkna.

Republikanci preiskujejo vlogo zunanjega ministra Antonyja Blinkna pri prikrivanju računalnika Hunterja Bidna. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Raziskave javnega mnenja po volitvah 2020 so pokazale, da bi jih Biden brez obveščevalnega prikrivanja računalnika svojega sina najverjetneje izgubil in nova razkritja bodo morda še okrepila položaj Donalda Trumpa med republikanskimi volivci – ter poglobila razkole v ameriški družbi. Številni demokratski volivci še naprej verjamejo, da so proti 45. predsedniku dovoljena vsa sredstva, med mnogimi drugimi pa se še bolj maje vera v temeljne ustanove ameriške države. Republikanski kongresniki časopisa New York Times in Washington Post pozivajo k vrnitvi Pulitzerjevih nagrad zaradi raziskovanja Trumpovih ruskih povezav.