Umrl je Robert Mueller, vodil je preiskavo ruskega vmešavanja v ameriške volitve

Umrl je nekdanji direktor ameriškega zveznega preiskovalnega urada (FBI) Robert Mueller, ki je vodil preiskavo ruskega vmešavanja v ameriške volitve leta 2016, na katerih je slavil Donald Trump, so v petek zvečer ob sklicevanju na izjavo njegove družine poročali ameriški mediji. Trump je v soboto nad smrtjo Muellerja izrazil zadovoljstvo.

Mueller je vodil FBI od leta 2001 do leta 2013. Na položaj ga je imenoval republikanec George Bush mlajši, demokrat Barack Obama pa ga je zaprosil, če lahko ostane in je ostal še dve leti po izteku svojega 10-letnega mandata, poroča ameriška televizija CNN.

Pravosodno ministrstvo ZDA ga je leta 2017 najelo za vodenje preiskave ruskega vpletanja v volitve v vlogi posebnega tožilca, potem ko je Trump odmevno odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja, ki je zavrnil njegove pritiske za konec preiskave.

Ni našel dovolj dokazov

Muellerjeva preiskava je leta 2019 ugotovila, da se je Rusija aktivno vpletala v volitve na strani Trumpa, ni pa našel dovolj dokazov za sodelovanje med Moskvo in Trumpovo volilno kampanjo.

Trump v drugem mandatu preko pravosodnega ministrstva pod vodstvom Pam Bondi preganja nekdanje državne uslužbence, ki so sodelovali v preiskavah ruskega vpletanja v volitve na čelu s Comeyjem.

FOTO: Saul Loeb/AFP

Novico o smrti 81-letnega Muellerja je sporočila pokojnikova družina. Zadnja leta se je spopadal s Parkinsonovo boleznijo. Trump pa je v soboto nad smrtjo Muellerja izrazil zadovoljstvo. »Robert Mueller je pravkar umrl. Dobro, vesel sem, da je mrtev,« je zapisal na omrežju Truth Social. Njegova izjava je povzročila vsesplošno zgražanje po ZDA.

»To je gnusno in podlo. Trump dobesedno slavi smrt Roberta Muellerja, ki je za Ameriko naredil toliko dobrega,« je na omrežju X objavil liberalni komentator Ed Krassenstein.

»V času, ko so se mnogi mladi moški - vključno s predsednikom Trumpom - poskušali izogniti služenju v Vietnamu, se je Mueller po diplomi na Princetonu ne le prostovoljno prijavil v marince, ampak je tudi eno leto čakal, da se mu zaceli poškodovano koleno, da bi lahko služil,« je na omrežju X objavil komentator televizije MS NOW Ken Dilanian.

Športni analitik televizije Fox Ryan Satin je bil med tistimi, ki so opozorili na dvojna merila. »Se spomnite, ko so ustvarili bazo podatkov o ljudeh, ki so o Charlieju Kirku izrekli karkoli, kar se je vsaj malo zdelo negativno?« je Satin zapisal na omrežju X.

»Žalujemo za smrtjo Roberta Muellera, pravega javnega uslužbenca, veterana vietnamske vojne, nagrajenega z bronasto zvezdo, zveznega tožilca, direktorja FBI in nepristranskega posebnega tožilca. A predsednik ZDA gnusno proslavlja Muellerjevo smrt zgolj zato, ker je razkril Trumpova prizadevanja za krajo volitev leta 2016,« je na X objavil demokratski kongresnik Dan Goldman.