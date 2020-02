FBI zaslišal Bezosa zaradi »savdskega« vdora v telefon

Aprila lani se je šef Amzonasrečal z zveznimi agenti FBI, potem ko so dobili informacijo, da so mu vdrli v telefon, navaja britanski Guardian. Hekerski napad naj bi izviral iz Savdske Arabije Tuji mediji poročajo, da je pogovor potekal v času, ko je FBI preiskoval izraelsko tehnološko podjetje NSO Group. Reuters je poročal, da se je preiskava vrtela okoli hekerskih napadov na ameriške državljane in podjetja ter kako je s tem povezano podjetje NSO. Izraelsko podjetje je pod drobnogledom ameriških preiskovalcev že od leta 2017, še navaja Reuters. Iz podjetja so sicer sporočili, da jih ameriški preiskovalci niso kontaktirali in o preiskavi ne vedo ničesar.Minuli teden so tuji mediji razkrili, da so vdrli v telefon Jeffa Bezosa, in sicer 1. maja 2018, potem ko naj bi na aplikacijo WhatsApp prejel videoposnetek savdskega kronskega princa. Iz podjetja NSO so sporočili, da nikakor niso njihove tehnologije uporabili za vohunjenje, in so šokirani nad obtožbami. Tudi iz Savdske Arabije so sporočili, da so informacije »absurdne«.Pri WhatsAppu, ki je v lasti Facebooka, so vložili civilno tožbo proti NSO Group, ker menijo, da so vdrli v 1400 računov njihovih uporabnikov med aprilom in majem lani. NSO je menda lahko zlorabil ranljivosti aplikacije, ki pa so jih že odpravili.Izraelsko podjetje je sicer vseskozi na tnalu, saj se pojavljajo trditve, da njihovo tehnologijo uporabljajo za vohunjenje nad novinarji, humanitarnimi delavci, akademiki in vladnimi uradniki. Na drugi strani pa trdijo, da je tehnologijo uporabljajo za boj proti zločinom in terorizmu.