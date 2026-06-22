Umrl nekdanji predsednik ameriške centralne banke Alan Greenspan

Nekdanji predsednik ameriške centralne banke Federal Reserve Alan Greenspan je umrl v starosti sto let, poroča NBC News. Novico je v ponedeljek potrdila njegova žena, novinarka Andrea Mitchell.

»Alan je danes zjutraj umrl na najinem domu zaradi zapletov, povezanih s parkinsonovo boleznijo. Star je bil sto let,« je zapisala Mitchellova.

Dodala je, da je bil »velikan, ki je desetletja pomagal oblikovati ameriško gospodarstvo pod predsedniki obeh političnih strank, obenem pa je vedno odkrito priznal tudi svoje napake«.

Greenspan, ki so ga pogosto imenovali Maestro, je ameriško centralno banko vodil med letoma 1987 in 2006. Na položaju je odslužil pet zaporednih štiriletnih mandatov in ima drugo najdaljšo predsedniško dobo v zgodovini Federal Reserve. Daljši mandat je imel le William McChesney Martin.