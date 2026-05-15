  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Jerome Powell se je poslovil z vrha Feda, zamenjal ga je Kevin Warsh

    Powell bo na centralni banki še vedno član odbora za odprti trg in bo sprejemal odločitve o denarni politiki. Warshu najnižja podpora v zgodovini te funkcije.
    Kevin Warsh. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Galerija
    Kevin Warsh. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    STA
    15. 5. 2026 | 06:56
    15. 5. 2026 | 08:39
    4:38
    A+A-

    Vodenje ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) danes prevzema Kevin Warsh. Na tem položaju bo zamenjal Jeroma Powlla, ki ga je za predsednika Feda leta 2018 z veliko pohvalami za njegov prvi mandat imenoval predsednik Donald Trump. Pozneje je Trump obrnil ploščo in Powlla žalil vse od začetka njegovega drugega mandata.

    Še vedno bo sodeloval pri odločitvah

    Čeprav se mu je iztekel mandat predsednika Feda, ima Powell še vedno mandat člana odbora za odprti trg (FOMC), ki ga je začel maja 2012 in traja do konca januarja 2028. To pomeni, da bo še naprej sodeloval pri sprejemanju odločitev o denarni politiki ZDA.

    Trump meni, da je mogoče gospodarske težave ZDA zaradi ameriških carin in vojn zlahka odpraviti z znižanjem obrestnih mer. V tej luči je nenehno pritiskal na Powlla, naj jih zniža.

    image_alt
    Kazenska preiskava proti predsedniku ameriške centralne banke

    Powell se na Trumpove žalitve ni oziral in je pritiske, naj odstopi, ignoriral. Ob tem je ohranjal neodvisnost denarne politike. Tudi sicer o obrestnih merah ne bi mogel odločati sam, saj so tovrstne odločitve v rokah celotnega odbora FOMC.

    Jerome Powell. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Jerome Powell. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    Razburil se je šele, ko je pravosodno ministrstvo januarja proti njemu uvedlo kazensko preiskavo zaradi domnevne prekoračitve stroškov pri obnovi sedeža centralne banke in drugih poslopij Feda po državi.

    Sodišče je ugotovilo, da gre za politični pregon, Powell pa se je odločil, da prelomi tradicijo in ostane član odbora Feda tudi po izteku mandata predsednika centralne banke.

    Trumpova vlada je preiskavo konec aprila prekinila in jo predala generalnemu inšpektorju Feda, kar je sicer naročil že sam Powell, potem ko je republikanski senator Thom Tillis zagrozil, da Trump ne bo dobil naslednika na čelu Feda, dokler ne preneha preganjati Powlla.

    Powell se na Trumpove žalitve ni oziral in je pritiske, naj odstopi, ignoriral. Ob tem je ohranjal neodvisnost denarne politike. Tudi sicer o obrestnih merah ne bi mogel odločati sam, saj so tovrstne odločitve v rokah celotnega odbora FOMC. FOTO: Kent Nishimura/Reuters
    Powell se na Trumpove žalitve ni oziral in je pritiske, naj odstopi, ignoriral. Ob tem je ohranjal neodvisnost denarne politike. Tudi sicer o obrestnih merah ne bi mogel odločati sam, saj so tovrstne odločitve v rokah celotnega odbora FOMC. FOTO: Kent Nishimura/Reuters

    Najmanjša podpora v zgodovini te funkcije

    Po koncu kazenske preiskave se je senatu odprla pot za potrditev Trumpovega izbranca Kevina Warsha. Ta je v torek na glasovanju za nadaljevanje postopka o kandidaturi v senatu prejel podporo 50 republikancev in le enega demokrata, v sredo pa potem dokončnih 54 glasov podpore, kar pa je najmanj v zgodovini te funkcije.

    Jeromu Powllu, ki je vodil Fed skozi pandemijo covida-19, mnogi očitajo, da ni predvidel, kako zelo bodo narasle cene po koncu pandemije, ko je povpraševanje skokovito naraslo, dobavne verige pa temu niso mogle slediti.

    Kljub temu mu je z umirjeno denarno politiko v sodelovanju s prejšnjo vlado Joeja Bidna uspelo inflacijo približati ciljni vrednosti dveh odstotkov letno, dokler ta ni začela spet naraščati zaradi Trumpovih carin, zdaj pa še zaradi vojne proti Iranu.

    Wash: Prioriteta bo boj proti inflaciji

    Neodvisnost centralne banke je Powell ohranil, kar je bilo ključno za ohranitev zaupanja v ameriški finančni sistem. Tudi Warsh je med zaslišanjem v senatu dejal, da boj proti inflaciji ostaja prioriteta.

    Zadnje zasedanje odbora FOMC pod Powllovim vodstvom je bilo najbolj razdeljeno od leta 1992, čeprav je večina odločila, da bo ključna obrestna mera ob visoki inflaciji ostala na ravni od 3,5 do 3,75 odstotka.

    Kevin Warsh. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Kevin Warsh. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    Za znižanje obrestne mere za 0,25 odstotne točke je glasoval le najnovejši Trumpov član odbora Stephen Miran. Trije člani odbora so bili po drugi strani proti skupni izjavi, ker je ta vsebovala besedilo o tem, da je Fed naklonjen nižanju obrestnih mer.

    56-letni Kevin Warsh je bil član Fedovega odbora že med letoma 2006 in 2011, centralno banko pa je zapustil, ker se ni strinjal  s pogledi tedanjega predsednika Bena Bernankeja. Pozneje je bil gostujoči sodelavec na Hooverjevem inštitutu Univerze Stanford, deloval je tudi kot partner v zasebnem podjetju vlagatelja Stanleyja Druckenmillerja. Preden se je zaposlil v Fedu, je delal pri bančnem velikanu Morgan Stanleyju, nato pa kot uslužbenec Bele hiše pod predsednikom Georgeem W. Bushem.

    Sorodni članki

    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Šest lekcij iz največjih finančnih kriz v zgodovini

    Babilonci so poznali odpis dolgov. Škandal s hranilno-posojilnimi bankami je povzročil krizo leta 2008. Kaj nam še pove preteklost?
    28. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Ameriška valuta je problem globalnega juga

    Čeprav ameriški dolar ne bo za vedno vodilna valuta v svetu, si države globalnega juga ne morejo privoščiti, da bi čakale na konec njegove prevlade.
    9. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kazenska preiskava proti predsedniku ameriške centralne banke

    Krivo naj bi bilo zavajanje ob dragi obnovi zgradbe v prestolnici Washington, Jerome Powell vidi politično vmešavanje v monetarne odločitve.
    Barbara Kramžar 12. 1. 2026 | 06:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Ameriški Fed ponovno znižal ključno obrestno mero

    Ameriški velikan pretočnih vsebin Netflix je 5. decembra napovedal prevzem dela podjetja Warner Bros.
    14. 12. 2025 | 21:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Ameriška Fed spet nižala obrestne mere

    V Washingtonu ugibajo, koga bo republikanski prvak Donald Trump imenoval za prihodnjega predsednika ameriške centralne banke.
    Barbara Kramžar 10. 12. 2025 | 21:02
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Trumpovo zmerjanje nasprotnikov ne zadostuje, Američani hočejo rezultate

    Ameriške plače rastejo hitreje od inflacije, številni volivci pa še ne vidijo bistveno izboljšanega položaja.
    Barbara Kramžar 10. 12. 2025 | 04:48
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reportaža

    Očeta Zorana Stevanovića smo obiskali v njegovem rojstnem kraju

    Rajka Stevanovića, očeta predsednika državnega zbora, smo v njegovi rodni vasi v BiH vprašali, iz kakšnega testa je njegov sin.
    Novica Mihajlović 11. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Lokalno  |  Primorska in Notranjska
    Pred turistično sezono

    Soča bo polepšala portoroško plažo

    Plažo bodo nasuli s 3700 kubičnimi metri soškega proda, jo povečali in uredili.
    Boris Šuligoj 14. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Od doma v svet in nazaj

    Že pri 24 letih svetovala vladam in vodstvom multinacionalk

    V Londonu lahko bajno zaslužiš, dokler si sam. Ko dobiš otroka, pa te država na neki način kaznuje, Kristi Hodak Knobloch navaja razlog za vrnitev v Slovenijo.
    Milka Bizovičar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Logarjevi Demokrati pod pritiskom strankarskih medijev SDS

    Po zadnjih informacijah so organi stranke potrdili vstop Demokratov v Janševo koalicijo. V njej bo poleg SDS še desnosredinski trojček strank NSi, SLS in Fokus.
    Uroš Esih 14. 5. 2026 | 16:34
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Slovenci končno unovčili svoje ideje

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Slovenski velikan ruši stara pravila

    Eno največjih telekomunikacijskih podjetij pri nas predstavlja platformo, ki v ospredje postavlja sodobnega uporabnika in njegovo potrebo, da je vedno »IN«
    Promo Delo 1. 5. 2026 | 08:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Aplikacija, ki olajša nakupovanje

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Potniški promet

    Na te železnice ni mogoče spraviti vseh tovornjakov in potnikov

    Miha Butara: Z vodstvom smo redno na terenu in vlakih, saj le tako ohranimo stik z realnostjo in vemo, kaj potnik doživlja.
    Borut Tavčar 15. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Agentske transakcije

    Agent UI predlaga izbor kavarne, rezervira mizo in plača

    Največji potencial agentskih transakcij je poenostavitev vsakodnevnih aktivnosti, vse od rezervacij in nakupov do upravljanja osebnih financ.
    Marjana Kristan Fazarinc 15. 5. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Šport in znanost

    Šport in znanost vse bolj z roko v roki

    Vrhunski šport vse bolj temelji na sodelovanju trenerjev, kineziologov, zdravnikov in fizioterapevtov za učinkovit in varen razvoj športnika.
    Maja Južnič Sotlar 14. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Finančna pismenost športnikov

    Včasih sem bila kar malo jezna, zdaj sem mami hvaležna

    Večina športnikov je premalo opolnomočena na področju financ, podpora so lahko tudi sponzorji.
    Milka Bizovičar 13. 5. 2026 | 21:02
    Preberite več

    Več iz teme

    ZDAJerome PowellFederal reserveFedkewin warsh

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podzemne naravne vrednote

    Država ureja skrbništvo nad podzemnimi jamami; kakšna bo usoda Postojnske jame?

    Na voljo bo tudi denar za infrastrukturo v 12 podzemnih jamah. Rok izteka koncesije za našo najbolj obiskano jamo je zamaknjen za čas trajanja epidemije covida.
    Maja Grgič 15. 5. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Ni še konec

    Novinarjev namig, LeBron James in Los Angeles Lakers ne moreta drug brez drugega

    Sports Illustrated je prepričan, da bo 41-letni zvezdnik lige NBA tudi v novi sezoni del ekipe, ki jo slavni klub gradi okoli slovenskega asa Luke Dončića.
    15. 5. 2026 | 08:15
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija opozarja: bodite pozorni

    Drzna tatvina na območju Medvod, storilca s kraja odpeljala z belim karavanom

    Neznani storilec je na domu zamotili starejšega oškodovanca s pogovorom o izvedbi gradbenih del. Drug storilec je med tem iz hiše odtujili nakit in denar.
    15. 5. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Še petič v finalu

    V Las Vegasu ohranjajo hokejsko vročico

    Vegas Golden Knights so se po zmagi na šesti tekmi drugega kroga končnice proti Anaheimu uvrstili v finale zahodne konference NHL.
    15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Mala Amélie, kakovosten animirani film

    Čudovit pogled na svet skozi otroške oči je kakovostna animacija, namenjena otrokom, starejšim od devet let.
    15. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Policija opozarja: bodite pozorni

    Drzna tatvina na območju Medvod, storilca s kraja odpeljala z belim karavanom

    Neznani storilec je na domu zamotili starejšega oškodovanca s pogovorom o izvedbi gradbenih del. Drug storilec je med tem iz hiše odtujili nakit in denar.
    15. 5. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Še petič v finalu

    V Las Vegasu ohranjajo hokejsko vročico

    Vegas Golden Knights so se po zmagi na šesti tekmi drugega kroga končnice proti Anaheimu uvrstili v finale zahodne konference NHL.
    15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    Kinorecenzija tedna: Mala Amélie, kakovosten animirani film

    Čudovit pogled na svet skozi otroške oči je kakovostna animacija, namenjena otrokom, starejšim od devet let.
    15. 5. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Karpalni kanal: zakaj prsti mravljinčijo, roka pa izgublja moč?

    Zdravljenje in rehabilitacija sindroma karpalnega kanala sta ključnega pomena za preprečevanje trajne poškodbe živca in izboljšanje funkcionalnosti roke.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 08:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Piknik med grajskimi trtami: sproščen oddih nad Ljubljano

    Sprehod po Grajskem griču je vedno očarljiv, za ljubitelje kulinarike pa so pripravili nekaj posebnega – piknik sredi grajskega vinograda.
    12. 5. 2026 | 10:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Več kot milijon nevarnih dogodkov na slovenskih cestah

    Prepoznaven zvok motorjev je že nekaj tednov stalnica na slovenskih cestah. Analiza voženj v aplikaciji DRAJV razkriva zanimivo sliko motoristične vožnje.
    12. 5. 2026 | 15:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Povešene veke niso le estetska tema

    Kako kot okulistka gledam na operacijo korekcije vek.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Spomladanski oddih ob morju

    Če razmišljate o morju, je zdaj pravi čas za odločitev. Najboljše lokacije in termini se rezervirajo prvi, čakanje pa najpogosteje pomeni kompromis.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NEVERJETNO

    Ko vidijo to preobrazbo, ostanejo brez besed (video)

    Trenutek, ko pacient prvič vidi svoj novi nasmeh, pogosto odloči o nadaljnjem zdravljenju.
    Promo Delo 15. 5. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    PREHRANSKA DOPOLNILA

    Prehranska dopolnila: pomoč zdravju ali past v lepi embalaži?

    Da se lahko preudarno odločamo o hrani, je ključno, da razumemo znanost, na kateri temelji njena varnost.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Rad bi se še danes do sitega najedel.« Trenutki, ki za vedno ostanejo v spominu (video)

    Ste brez zob in brez samozavesti? Rešitev obstaja in je lahko hitra.
    11. 5. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    INTERNET

    Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

    Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
    11. 5. 2026 | 11:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    V TRENDU

    Kako se vam zdijo? To so trendovski čevlji te sezone

    Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 14:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Koliko vas bo dejansko stal nakup nepremičnine?

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 12. 5. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Razstreljen bankomat, lažni evri in globoki ponaredki: kriminal ima nov obraz (video)

    Razstava Denar in kriminal: tekma brez konca pokaže, kako se od antičnih ponaredkov do spletnih prevar spreminjajo metode kriminala, človek pa ostaja enako ranljiv.
    13. 5. 2026 | 08:33
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko palec začne omejevati vsakdan: prepoznajte znake rizartroze

    »Boli me palec in zapestje vsakič, ko odklepam vrata.« Ste kdaj pomislili, da bolečina na dnu palca ni le posledica preobremenitve?
    Promo Delo 11. 5. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOGODEK

    Ste vedeli, kaj se bo dogajalo v Portorožu?

    Poslovni forum Telekoma Slovenije bo predstavil digitalno odpornost, umetno inteligenco, suvereni oblak, omrežja 6G in primere naprednih tehnologij.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 09:27
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Destinacija, ki v enem dnevu ponuja mesto, morje in narodni park

    Šibensko-kninska županija že vrsto let ohranja stabilen položaj med najbolj raznolikimi turističnimi regijami na Jadranu.
    Promo Delo 14. 5. 2026 | 14:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    PAMETNA SAMOOSKRBA

    Kako s položnico za elektriko kupiti elektrarno?

    Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
    12. 5. 2026 | 09:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo