Jerome Powell se je poslovil z vrha Feda, zamenjal ga je Kevin Warsh

Vodenje ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed) danes prevzema Kevin Warsh. Na tem položaju bo zamenjal Jeroma Powlla, ki ga je za predsednika Feda leta 2018 z veliko pohvalami za njegov prvi mandat imenoval predsednik Donald Trump. Pozneje je Trump obrnil ploščo in Powlla žalil vse od začetka njegovega drugega mandata.

Še vedno bo sodeloval pri odločitvah

Čeprav se mu je iztekel mandat predsednika Feda, ima Powell še vedno mandat člana odbora za odprti trg (FOMC), ki ga je začel maja 2012 in traja do konca januarja 2028. To pomeni, da bo še naprej sodeloval pri sprejemanju odločitev o denarni politiki ZDA.

Trump meni, da je mogoče gospodarske težave ZDA zaradi ameriških carin in vojn zlahka odpraviti z znižanjem obrestnih mer. V tej luči je nenehno pritiskal na Powlla, naj jih zniža.

Powell se na Trumpove žalitve ni oziral in je pritiske, naj odstopi, ignoriral. Ob tem je ohranjal neodvisnost denarne politike. Tudi sicer o obrestnih merah ne bi mogel odločati sam, saj so tovrstne odločitve v rokah celotnega odbora FOMC.

Razburil se je šele, ko je pravosodno ministrstvo januarja proti njemu uvedlo kazensko preiskavo zaradi domnevne prekoračitve stroškov pri obnovi sedeža centralne banke in drugih poslopij Feda po državi.

Sodišče je ugotovilo, da gre za politični pregon, Powell pa se je odločil, da prelomi tradicijo in ostane član odbora Feda tudi po izteku mandata predsednika centralne banke.

Trumpova vlada je preiskavo konec aprila prekinila in jo predala generalnemu inšpektorju Feda, kar je sicer naročil že sam Powell, potem ko je republikanski senator Thom Tillis zagrozil, da Trump ne bo dobil naslednika na čelu Feda, dokler ne preneha preganjati Powlla.

Najmanjša podpora v zgodovini te funkcije

Po koncu kazenske preiskave se je senatu odprla pot za potrditev Trumpovega izbranca Kevina Warsha. Ta je v torek na glasovanju za nadaljevanje postopka o kandidaturi v senatu prejel podporo 50 republikancev in le enega demokrata, v sredo pa potem dokončnih 54 glasov podpore, kar pa je najmanj v zgodovini te funkcije.

Jeromu Powllu, ki je vodil Fed skozi pandemijo covida-19, mnogi očitajo, da ni predvidel, kako zelo bodo narasle cene po koncu pandemije, ko je povpraševanje skokovito naraslo, dobavne verige pa temu niso mogle slediti.

Kljub temu mu je z umirjeno denarno politiko v sodelovanju s prejšnjo vlado Joeja Bidna uspelo inflacijo približati ciljni vrednosti dveh odstotkov letno, dokler ta ni začela spet naraščati zaradi Trumpovih carin, zdaj pa še zaradi vojne proti Iranu.

Wash: Prioriteta bo boj proti inflaciji

Neodvisnost centralne banke je Powell ohranil, kar je bilo ključno za ohranitev zaupanja v ameriški finančni sistem. Tudi Warsh je med zaslišanjem v senatu dejal, da boj proti inflaciji ostaja prioriteta.

Zadnje zasedanje odbora FOMC pod Powllovim vodstvom je bilo najbolj razdeljeno od leta 1992, čeprav je večina odločila, da bo ključna obrestna mera ob visoki inflaciji ostala na ravni od 3,5 do 3,75 odstotka.

Za znižanje obrestne mere za 0,25 odstotne točke je glasoval le najnovejši Trumpov član odbora Stephen Miran. Trije člani odbora so bili po drugi strani proti skupni izjavi, ker je ta vsebovala besedilo o tem, da je Fed naklonjen nižanju obrestnih mer.

56-letni Kevin Warsh je bil član Fedovega odbora že med letoma 2006 in 2011, centralno banko pa je zapustil, ker se ni strinjal s pogledi tedanjega predsednika Bena Bernankeja. Pozneje je bil gostujoči sodelavec na Hooverjevem inštitutu Univerze Stanford, deloval je tudi kot partner v zasebnem podjetju vlagatelja Stanleyja Druckenmillerja. Preden se je zaposlil v Fedu, je delal pri bančnem velikanu Morgan Stanleyju, nato pa kot uslužbenec Bele hiše pod predsednikom Georgeem W. Bushem.