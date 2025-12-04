Federica Mogherini odstopila s položaja rektorice Evropskega kolidža

Nekdanja visoka predstavnica Evropske unije za zunanjo politiko in podpredsednica evropske komisije Federica Mogherini je nekaj dni po svoji aretaciji zaradi obtožb o korupciji odstopila s položaja rektorice Evropskega kolidža, podiplomske univerze s sedežem v belgijskem Bruggeu.

Svojo odločitev je italijanska političarka sporočila v izjavi, objavljeni na spletni strani univerze. »V skladu z največjo strogostjo in poštenostjo, s katerima sem vedno opravljala svoje dolžnosti, sem se danes odločila odstopiti s položaja rektorice Evropskega kolidža in direktorice Diplomatske akademije Evropske unije,« je zapisala Federica Mogherini, ob tem pa izrazila ponos nad dosežki svojega mandata na čelu prestižne institucije.

Belgijska policija je Mogherinijevo v torek aretirala v okviru obsežne kriminalistične preiskave, povezane z domnevno goljufijo, ki je domnevno nastala pri ustanovitvi Diplomatske akademije EU. Poleg nekdanje italijanske zunanje ministrice je bil aretiran tudi eden najvišjih diplomatov EU Stefano Sannino. Policija je dan po pridržanju oba osumljenca izpustila na prostost.

Preiskava je med drugim potekala na sedežu Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS), ki jo je Mogherinijeva vodila med letoma 2014 in 2019.