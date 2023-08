Ferragosto, nič več čarobna beseda

V nadaljevanju preberite:

Ferragosto je bila v Italiji dolgo skoraj čarobna beseda. Pomenila je tako rekoč brezskrbne počitnice, še pred nekaj leti so si jih privoščili za ves mesec, saj so tovarne ustavile stroje. Bilo je razmeroma poceni, vsi so skočili na morje vsaj za nekaj dni. Že nekaj let se množično počitnikovanje krči. Denarja je manj, tovarne ne ustavljajo strojev, ker jih skoraj ni več, turistična središča dvigajo cene v nebo, da bi preživela. Ta teden italijanski novinarji ugotavljajo, da so razkošne počitnice po starem dovoljene samo še premožnim.