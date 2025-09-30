Filipine stresel potres z magnitudo 6,9

Na Filipinih so danes okoli 22. ure zabeležili potres z magnitudo 6,9, ki je stresel osrednje otočje Filipinov, poroča CNN. Po prvih podatkih so zabeležili najmanj pet smrtnih žrtev, prav tako še ocenjujejo končno stanje škode.

Potres je poškodoval stavbe in ceste ter v nekaterih delih otokov povzročil izpad elektrike, zrušila se je tudi cerkev.

»Imamo pet potrjenih smrtnih žrtev,« je potrdil policist iz občine San Remigio in dodal, da zaenkrat nima podrobnejših podatkov o identiteti žrtev.

Središče potresa je bilo po navedbah urada na morju ob severni konici otoka Cebu, 17 kilometrov iz mesta Bogo, ki ima več kot 90.000 prebivalcev. Filipinski urad za seizmologijo je za javnost sporočil pričakujejo popotresne sunke.

Urad je opozoril tudi na manjša nihanja morske gladine in pozval prebivalce osrednjih otokov Cebu, Leyte in Biliran, naj se ne zadržujejo na plažah in naj bodo pozorni na večje valove. Pacifiški center za opozorila pred cunamiji je dodal, da nevarnosti teh zaradi potresa ni.

Regionalna vlada v Cebuju je sporočila, da sta se v kraju Bantayan zrušili šola in poslovna stavba, poškodovanih je tudi več cest. V poslovnih stavbah najverjetneje ni bilo ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Odzvala se je tudi guvernerka otoka Cebu Pamela Baricuatro, ki je za medije dejala, da še vedno ocenjujejo škodo. Dodala je, da je stanje morda slabše kot trenutno izgleda, navaja portal Al Džazira. Dejala je še, da je stopila v stik s predsednikom in prosila za pomoč na prizadetem območju.

Filipini so ena izmed držav, ki je najbolj nagnjena k naravnim nesrečam. Pogosto jo prizadenejo potresi in vulkanski izbruhi, saj se nahaja na pacifiškem ognjenem obroču. Otočje vsako leto prizadene tudi približno 20 tajfunov in neviht. V potresu z magnitudo sedem leta 2022 so umrle štiri osebe, leta 2023 pa so zaradi potresa z magnitudo 7.6 evakuirali več tisoč ljudi.