Filipini in ZDA utrjujejo vojaško zavezništvo

Filipini in ZDA so v senci naraščajočih napetosti s Kitajsko začeli največje skupne vojaške vaje doslej, s čimer državi utrjujeta obnovljeno vojaško zavezništvo. Na vajah sodeluje skoraj 18.000 ameriških in filipinskih vojakov. Letos bodo prvič vključevale tudi vaje z bojnim streljanjem v Južnokitajskem morju, ki si ga lasti tudi Peking.

Vsakoletne vojaške vaje, imenovane Balikatan, kar v prevodu pomeni »z ramo ob rami«, potekajo ob naraščajočih napetostih zaradi kitajskih ozemeljskih zahtev v Južnokitajskem morju in vojaških manevrov okoli Tajvana. Trajale bodo do 28. aprila, v njih pa bo sodelovalo 12.200 ameriških, 5400 filipinskih ter nekaj več kot sto avstralskih vojakov.

Poudarek naj bi bil na obrambi morja in obale. Usposabljanje je namenjeno pripravi oboroženih sil obeh držav, »da se takoj in učinkovito odzovejo na vsako situacijo, krizo ali izredne razmere v kakršnih koli okoliščinah«, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedal poveljnik filipinske vojske Andres Centino.

Aktivisti nasprotujejo vajam, v katerih bo sodelovalo 12.200 ameriških, 5400 filipinskih ter nekaj več kot sto avstralskih vojakov. FOTO: Jam Sta Rosa/AFP

Vaje Balikatan 2023 bodo potekale v petih filipinskih provincah, vključno z Zambalesom in Palawanom, ki ležita ob Južnokitajskem morju. Filipini in druge države v regiji so v sporu s Pekingom glede suverenosti nad morskim območjem, bogatim z viri. Ena od vadbenih lokacij se nahaja tudi blizu Tajvana, ki ga Kitajska obravnava kot del svojega ozemlja.

Kitajska brani svojo suverenost

Skupne vaje potekajo po tistem, ko so se v ponedeljek končale tridnevne vojaške vaje Kitajske okoli Tajvana, ki so še dodatno povečale napetosti v regiji. Kitajska je manevre napovedala po srečanju tajvanske predsednice Tsai Ing-wen s predsednikom predstavniškega doma ameriškega kongresa Kevinom McCarthyjem v Kaliforniji prejšnji teden.

Kitajska je sodelujoče države opozorila, da se z vajami Balikatan ne smejo vmešavati v spore glede spornih območij v Južnokitajskem morju. Tudi kitajska ozemeljska suverenost, pomorske pravice in varnostni interesi ne smejo biti prizadeti, je po poročanju DPA dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Wang Wenbin.

V vodah okoli Tajvana so po koncu tridnevnih kitajskih vojaških vaj še opazili kitajske ladje in letala. FOTO: Thomas Peter/Reuters

Kitajske ladje in letala ostajajo okoli Tajvana V vodah okoli Tajvana so po koncu tridnevnih kitajskih vojaških vaj danes zabeležili devet kitajskih vojaških ladij in 26 letal, je sporočilo tajvansko obrambno ministrstvo. Kot so dodali na družbenem omrežju twitter, bodo še naprej pozorno spremljali njihovo gibanje. Po njihovih navedbah so kitajska vojaška letala prečkala sredinsko črto v Tajvanski ožini, ki velja za neuradno mejo, s severa, sredine in juga. Kitajska vojska je v ponedeljek sporočila, da je uspešno opravila tridnevne vojaške vaje v bližini Tajvana. Peking je pri tem opozoril, da se mir v Tajvanski ožini in neodvisnost Tajvana »medsebojno izključujeta«, Tajpej pa je odvrnil, da Kitajska spodkopava mir in stabilnost. Zadnji dan vaj je kitajsko obrambno ministrstvo sporočilo, da je okoli otoka zaznalo 12 kitajskih vojaških ladij in 91 letal; 54 letal pa je prečkalo tajvansko jugozahodno in jugovzhodno identifikacijsko območje zračne obrambe, kar je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP največ v enem dnevu od oktobra 2021.

Ameriški državni sekretar Antony Blinken bo medtem danes v Washingtonu s predstavniki Filipinov razpravljal o krepitvi vojaških vezi, nato pa se bo odpravil v Vietnam in na Japonsko, ki imata prav tako ozemeljske spore s Kitajsko. Blinken in obrambni minister Lloyd Austin se bosta v ameriški prestolnici sestala s filipinskimi kolegi na prvih skupnih pogovorih med ZDA in Filipini v zadnjih sedmih letih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.