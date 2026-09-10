Filipini: na trajektu izbruhnil požar, pet mrtvih, več kot 80 jih pogrešajo

Na trajektu blizu priljubljenega turističnega središča Coron na Filipinih je izbruhnil požar, pri čemer je umrlo najmanj pet ljudi, še vsaj 87 jih pogrešajo, je sporočila lokalna obalna straža. Na krovu je nekaj več kot dva kilometra od obale zagorelo v sredo zvečer, plovilo so glede na objavljene posnetke v celoti zajeli plameni.

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Na krovu trajekta M/V June Aster je bilo 134 potnikov, od katerih so jih rešili 42. Na pot se je plovilo odpravilo v torek zvečer iz Manile, požar pa je izbruhnil v provinci Palawan, blizu obale Corona na otoku Busuanga.

Območje, znano po plažah in slikoviti pokrajini, je zelo priljubljeno med turisti. Glede na prve podatke oblasti je umrlo pet ljudi, katerih trupla so že prepeljali na kopno. Še 87 ljudi pogrešajo, reševanje pa se nadaljuje, je po poročanju tujih tiskovnih agencij javila obalna straža. Še vedno poteka tudi gašenje požara.

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Pomorske nesreče vsako leto terjajo več deset življenj

Pomorske nesreče na Filipinih vsako leto terjajo več deset življenj, večinoma v brodolomih zaradi slabega vremena, neupoštevanja varnostnih pravil, slabega vzdrževanja ali prevelike obremenitve plovil. Januarja je umrlo 66 ljudi, ko je trajekt z več kot 350 potniki potonil na poti na otok Jolo v južni regiji Mindanao.