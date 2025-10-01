Po potresu na Filipinih število smrtnih žrtev narašča

Število smrtnih žrtev potresa, ki je v torek zvečer prizadel osrednje Filipine, je po podatkih oblasti naraslo na 69, poroča Reuters. Potres z magnitudo 6,9 je udaril ob obali severnega dela province Cebu, blizu mesta Bogo, ki je bilo v neposredni bližini epicentra.

Potres, ki je prizadel tudi številna druga območja v centralnem delu države, je povzročil obsežno škodo, številni ljudje so bili poškodovani, več tisoč prebivalcev pa je bilo prisiljenih zapustiti svoje domove.

Po podatkih uradnikov za nujne primere so bile bolnišnice v mestu Bogo preobremenjene, zaradi česar so oblasti aktivirale vse možne reševalne sile za pomoč preživelim. »Bolnišnice so natrpane, saj so reševalne akcije v polnem teku,« je dejal Raffy Alejandro, uradnik filipinske civilne zaščite.

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos ml. je obljubil hitro pomoč za preživele. FOTO: Ted Aljibe/AFP

Številno smrtnih žrtev temelji na podatkih provincialnega urada za nujne primere Cebu in je še vedno predmet preverjanja. Drugi uradniki so dodali, da je bilo poškodovanih več kot 150 ljudi, mnogi pa so še vedno pogrešani.

Pomoč preživelim in obnova infrastrukture

Filipinski predsednik Ferdinand Marcos ml. je prebivalcem obljubil hitro pomoč za preživele in jih pomiril, da so ministri že na terenu, kjer usklajujejo reševalne akcije. »Vsem, ki so izgubili ljubljene, izrekam sožalje. Naša vlada se trudi, da bi čim hitreje obnovili preskrbo z elektriko in vodo ter zagotovili vse potrebščine,« je dejal Marcos.

Medtem so na Cebu, ki je med turisti zelo priljubljen in ima več kot 3,4 milijona prebivalcev, oblasti zagotovile, da mednarodno letališče Mactan-Cebu še vedno deluje, kljub velikim poškodbam v nekaterih predelih mesta.

Po podatkih uradnikov za nujne primere so bile bolnišnice v mestu Bogo preobremenjene. FOTO: Ted Aljibe/AFP

Podžupan San Remigia, enega izmed najbolj prizadetih mest, je pozval k nujni dostavi hrane in vode za tisoče evakuiranih prebivalcev ter zagotovitvi opreme za pomoč iskalnim in reševalnim ekipam.

»Močno dežuje in ni elektrike, tako da potrebujemo pomoč, še posebej na severu, kjer so vodovodne cevi poškodovane,« je dejal podžupan Alfie Reynes.

Uničenje in posledice

Potres je povzročil obsežno uničenje. V mestu Pilar je prebivalec Archel Coraza opisal grozljiv trenutek, ko je začel potres tresti njihovo hišo. »Prebudil sem svojo družino, vsi smo stekli ven na ulico,« je povedal. Zrušile so se številne stavbe, vključno s cerkvijo, ki je bila stara več kot sto let.

Filipini ležijo v Pacifiškem ognjenem obroču, območju, kjer so vulkanska dejavnost in potresi stalna nevarnost. Filipini so letos že doživeli dva večja potresa, vendar brez smrtnih žrtev. Leta 2023 je potres z magnitudo 6,7 na morju povzročil smrt osmih ljudi. Kljub tem neugodnim naravnim pogojem Filipini še vedno ostajajo ena najbolj obiskanih območij v jugovzhodni Aziji.

Med žrtvami so tudi številni športniki, saj se je delno zrušil športni kompleks v San Remigiu, kjer so bili v času potresa številni košarkarji.