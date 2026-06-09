Filipini: potres je terjal najmanj 41 življenj

Po potresu z magnitudo 7,8, ki je v ponedeljek prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi, so sporočile oblasti. Operacije iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo, poškodovanih pa je več kot 450 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pristojne službe na Filipinih so danes sporočile, da po zadnjih podatkih pogrešajo še štiri osebe, več kot 470 je poškodovanih, potres pa je skupno prizadel okrog 145.000 ljudi, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Poškodovanih je bilo nekaj več kot 2500 domov, od tega jih je okrog 450 popolnoma uničenih. FOTO: Noel Celis/Reuters

Več kot 40.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, večina je nastanjenih v začasnih zavetiščih, okrog 10.000 pa jih je zatočišče poiskalo pri družinskih članih ali prijateljih. Poškodovanih je bilo nekaj več kot 2500 domov, od tega jih je okrog 450 popolnoma uničenih.

Potres, ki mu je doslej sledilo že več kot tisoč popotresnih sunkov z magnitudami od 1,3 do 6,7, je poškodoval tudi številne javne zgradbe, ceste, mostove in drugo infrastrukturo. Najhuje prizadeto je območje province Sarangani in mesta General Santos na otoku Mindanao, ki ima nekaj več kot 500.000 prebivalcev.

Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, območju izjemne potresne dejavnosti. FOTO: Noel Celis/Reuters

Potresi so sicer na Filipinih reden pojav, saj otočje leži na t. i. pacifiškem ognjenem obroču, območju izjemne potresne dejavnosti.

Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo osem ljudi. Nekaj dni prej je v potresu z magnitudo 6,9 v provinci Cebu v osrednjih Filipinih umrlo 76 ljudi, uničenih ali poškodovanih je bilo 72.000 poslopij.