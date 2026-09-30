  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Trgovina

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Premium

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Tisk

    Video

    English



    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Film Naza: rekordni obisk kinematografov in vse več projekcij po Italiji

    Dokumentarec, ki govori o uporabi umetne inteligence in obveščevalnih sistemov pri izraelskih napadih na Gazo, si bo na spletu mogoče ogledati brezplačno.
    Posebno nagrado žirije je prejel film Naza režiserjev Juvala Abrahama in Rachel Szor. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
    Galerija
    Posebno nagrado žirije je prejel film Naza režiserjev Juvala Abrahama in Rachel Szor. FOTO: Stefano Rellandini/AFP
    R. I.
    30. 9. 2026 | 21:32
    3:24
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Naza, nagrajeni dokumentarni film režiserjev Juvala Abrahama in Rachel Szor, ki govori o sistematičnem množičnem ubijanju palestinskih civilistov v Gazi s strani Izraela, je v Italiji debitiral na prvem mestu lestvice gledanosti v kinematografih in premagal konkurenčne filme, med drugim Avengers: Endgame – Encore, poroča britanski Guardian, ki je tudi eden izmed producentov filma.

    image_alt
    Naza: film, ki razgali algoritemsko pobijanje v Gazi in jezi Izrael

    V Italiji je bilo sprva načrtovano trodnevno predvajanje 80-minutnega dokumentarca, a bo obdobje zaradi razprodanih dvoran in pozitivnega odziva občinstva podaljšano v tistih kinematografih, ki se bodo za to odločili, poroča italijanski Il Corriere della sera.

    Film je v začetku septembra na beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije, njegovo premiero pa je nekaj dni prej pospremil 25-minutni aplavz, kar predstavlja rekord festivala.

    Naza je vojaška kratica, ki označuje pričakovano število civilistov, ki bodo umrli v napadu. Film ne govori le o posameznih napadih, ampak o celotnem sistemu, v katerem so ljudje, algoritmi, obveščevalni podatki in odločitve povezani v verigo, ki lahko privede do množičnih smrti civilistov.

    V nabito polnih kinodvoranah po Italiji so nekateri gledalci držali palestinske zastave, po koncu filma pa je sledil aplavz, so zapisali na Guardianu. »Dokler ga bodo kinematografi želeli predvajati, se bo NAZA predvajal naprej,« je za časnik La Repubblica povedal Andrea Romeo, ustanovitelj podjetja I Wonder Pictures, ki distribuira film v Italiji.

    image_alt
    Izraelska ministra ostro nad režiserja filma Naza: Izdajalca!

    Prvi dan predvajanja je dokumentarec skupno zaslužil 451.872 evrov, povprečno 1153 evrov na kino, od novembra pa bo, kot poroča Guardian, brezplačno dostopen tudi na spletu.

    Guardian je napovedal, da si bo film na njihovi spletni strani mogoče brezplačno gledati v okviru »zavezanosti časopisa širjenju neodvisnega novinarstva«. Britanski časnik je sporočil še, da je bil film ponujen več distributerjem in kinematografom v Izraelu ter da Guardian preučuje možnosti, kako bi lahko film Naza predvajali na okupiranih palestinskih ozemljih.

    Grafit z režiserjema, na katerem je v hebrejščini napis: »Izdajalca«. FOTO: Amir Cohen/Reuters
    Grafit z režiserjema, na katerem je v hebrejščini napis: »Izdajalca«. FOTO: Amir Cohen/Reuters

    Na italijanskem Il Corriere della sera so zapisali še, da sta Abraham in Szor potrdila, da sta film brezplačno ponudila izraelskim kinematografom. Abraham je na omrežju X v hebrejščini zapisal, da je »stopil v stik s kinematografi v Izraelu in jim ponudil film brezplačno«, v upanju, da bi ga predvajali v Izraelu hkrati z njegovo svetovno kino distribucijo.

    »Predvajanje filma bi bila pogumna odločitev ob intenzivnih poskusih cenzure. Vem, da obstaja ogromno zanimanje za ogled filma, in upam, da si ga bodo lahko na ta način kmalu ogledali vsi – v kinu ali čez nekaj tednov na spletu,« je še dodal Abraham.

    Novice  |  Slovenija
    Uprava za varno hrano

    Nov odpoklic izdelka v Lidlu

    Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odvzela vzorec, v katerem je bila ugotovljena salmonela.
    28. 9. 2026 | 19:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Virus hiv

    Virus hiv: 15-letnica vene na roki poimenovala zajtrk, kosilo in večerja

    Dve od sto nosečnic na Fidžiju imata virus hiv. Oblasti so zaradi širjenja virusa razglasile izredne razmere.
    29. 9. 2026 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poslanska vprašanja

    Janša zamenjal fotografiji: kazal trupla iz Gaze in trdil, da gre za pobite kristjane

    V Gazi se ne dogaja genocid, to je politični izum Golobove vlade, je prepričan.
    Uroš Esih 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Magazin  |  Potovanja
    EP v kolesarstvu

    Pogačarjev vzpon, do evropskega prvenstva dobro varovana skrivnost (FOTO)

    Vzpon do vasice v zavetju Storžiča: trasa evropskega prvenstva ni bila izbrana naključno. Vzpon je zelo ljub tudi Tadeju Pogačarju.
    Nejc Grilc 30. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Istanbul, Barcelona in London – popolna izbira za mestni oddih to jesen in zimo

    Poletje se je poslovilo, zato je zdaj pravi čas, da rezervirate naslednjo počitniško pustolovščino – še preden se na vaših kovčkih začne nabirati prah
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 12:10
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    HITREJE

    Napotnico imate. Kaj pa termin?

    Z dodatnim zdravstvenim zavarovanjem do hitrejše zdravstvene obravnave pri specialistu
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:32
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Kamorkoli boste rekli: OTP Leasing slavnostno predstavil novo blagovno znamko

    Nova znamka, ista ekipa, ista pogodba: OTP Leasing je s partnerji nazdravil novemu poglavju.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TVEGANJA

    »Tega vam ne bo povrnila nobena zavarovalnica« (video)

    Poškodovano opremo podjetje lahko zamenja, zvestega kupca pa ni tako preprosto dobiti nazaj.
    30. 9. 2026 | 12:19
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Trgovalne platforme

    Trgovanje na klik privablja predvsem mlajše

    Možnost nakupa in prodaje vrednostnih papirjev s kavča preko digitalnih platform spodbuja k prehodu od varčevanja k vlaganju in krepi trg kapitala.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Financiranje podjetij

    Skladi zasebnega dolga most do kreditiranja na banki

    V novi sklad kot investitor vstopa tudi Evropski investicijski sklad.
    Milka Bizovičar 29. 9. 2026 | 04:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Izvozniki

    Vsi težimo k prevladi, a je kitajski pristop manj ofenziven kot zahodni

    Janez Škrabec o poslovanju s Kitajsko, Srednjo Azijo, priložnostih v Ukrajini ter aktualnih temah – energetiki, davkih in umetni inteligenci.
    Nejc Gole 28. 9. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Podkast Izvozniki

    Slovenski izvozniki v izogib »igri pokra«: ključ so podatki in priprava

    Tine Novak in Ines Čigoja o tem, na kaj morajo biti podjetja pozorna pri iskanju novih priložnosti in da se izognejo tveganjem pri vstopanju na tuje trge.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 9. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    dokumentarni filmGazaIzrael in PalestinaJuval AbrahamRachel SzorGuardianNazaItalija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Rokomet
    EHF evropska liga

    Sijajen štart Slovana, Cokanovih 16 za veliko evropsko zmago

    Rokometaši Slovana so na prvi tekmi EHF evropske lige v gosteh premagali močno Tatabanyo. Izjemni Tim Cokan je zabil neverjetnih 16 golov. Vabilo na Kodeljevo.
    Peter Zalokar 30. 9. 2026 | 21:55
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    NAZA

    Film Naza: rekordni obisk kinematografov in vse več projekcij po Italiji

    Dokumentarec, ki govori o uporabi umetne inteligence in obveščevalnih sistemov pri izraelskih napadih na Gazo, si bo na spletu mogoče ogledati brezplačno.
    30. 9. 2026 | 21:32
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Dva udarca za Cesarja, v Švico brez napadalnih adutov

    Z Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da Andraž Šporar in Benjamin Verbič ne bosta odpotovala z reprezentanco v Švico in na Škotsko.
    30. 9. 2026 | 20:54
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Tadej Pogačar je prispel na evropsko prvenstvo, treniral je na Možjanci

    Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je z zaročenko Urško Žigart danes že treniral na vzponu na Možjanco. Na dirki ne bo nastopil.
    Matic Rupnik 30. 9. 2026 | 20:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Redke bolezni

    DZ sprejel zakon o skladu za zdravljenje redkih bolezni

    S 46 glasovi za in 5 proti so sprejeli zakon, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok z redkimi boleznimi.
    30. 9. 2026 | 19:49
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Liga narodov

    Dva udarca za Cesarja, v Švico brez napadalnih adutov

    Z Nogometne zveze Slovenije so sporočili, da Andraž Šporar in Benjamin Verbič ne bosta odpotovala z reprezentanco v Švico in na Škotsko.
    30. 9. 2026 | 20:54
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    EP v kolesarstvu

    Tadej Pogačar je prispel na evropsko prvenstvo, treniral je na Možjanci

    Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je z zaročenko Urško Žigart danes že treniral na vzponu na Možjanco. Na dirki ne bo nastopil.
    Matic Rupnik 30. 9. 2026 | 20:06
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Redke bolezni

    DZ sprejel zakon o skladu za zdravljenje redkih bolezni

    S 46 glasovi za in 5 proti so sprejeli zakon, ki ustanavlja samostojen sklad za financiranje zdravljenj otrok z redkimi boleznimi.
    30. 9. 2026 | 19:49
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Mislite, da z denarjem na računu ne tvegate?

    Več let pridno varčujete in denar puščate na bančnem računu s prepričanjem, da ga hranite za prihodnost. Toda koliko je ta denar danes v resnici še vreden?
    17. 9. 2026 | 07:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenska raziskava dosegla pomemben mejnik

    O odpornosti največ razmišljamo jeseni in pozimi, a zanjo skrbimo vse leto – tudi takrat, ko se počutimo povsem dobro in na prehlade sploh ne pomislimo.
    25. 9. 2026 | 08:50
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ENERGETIKA

    Slovenski energetski velikan ponuja drugačno pot do nižjih računov

    Še pred nekaj leti je podjetja zanimalo predvsem, koliko stane megavatna ura elektrike, danes pa je to le del precej širše enačbe.
    24. 9. 2026 | 09:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    5 navad aktivnih ljudi, ki želijo trenirati tudi čez leta

    Tek, fitnes, kolo ali hribi? Preverite pet navad ljudi, ki ne trenirajo le za današnji rezultat, ampak želijo ostati aktivni dolgoročno.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ključi stanovanja v roki. Kaj vas čaka zdaj?

    Prvi avto, potovanja, selitev na svoje, kuža. Načrtov je veliko, denarja zanje pa ni vedno dovolj. Nepredviden strošek ti jih lahko hitro prekriža.
    25. 9. 2026 | 09:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NAGRADA

    Slovenske železnice pometle s konkurenco

    Projekt Sejemo sončno prihodnost prejel nagrado za najboljšo zeleno komunikacijsko kampanjo na svetu.
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 13:09
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšne možnosti imajo naši kolesarji?

    Se radi pohvalite, da vedno predvidite, kdo bo zmagovalec? Obrnite to v svojo korist v brezplačni nagradni igri!
    Promo Delo 30. 9. 2026 | 09:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tehnologijo lahko kupiš, ekipe pa ne.

    Kako se spreminjajo kibernetske grožnje? O vlogi tehnologije smo govorili s Smailom Jušićem iz T-2, letošnjim prejemnikom priznanja Varnostni inženir leta.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 12:12
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Pošta Slovenije nadgrajuje uporabniško izkušnjo

    Spletna klepetalnica PIA zdaj uporabnikom omogoča še preprostejši dostop do informacij o pošiljkah, poslovalnicah in storitvah Pošte Slovenije.
    28. 9. 2026 | 10:27
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Ko dom postane prostor oskrbe: kaj je dobro vedeti, ko skrbite za bližnjega?

    »Najbolj me skrbi, ko moram za nekaj ur od doma.«
    Promo Delo 24. 9. 2026 | 09:28
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Vredno branja

    Vikend, ki ga nekateri otroci brez tega ne bi doživeli

    Nekatere družine iz programa Botrstvo so letos prvič skupaj preživele vikend ob morju, druge so na ta oddih čakale več let.
    28. 9. 2026 | 13:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Dve zlati medalji za Barcaffè espresso

    India in Prestigio nagrajena na tekmovanju International Coffee Tasting 2026
    Promo Delo 25. 9. 2026 | 09:57
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    KAKO VESTE, DA STE VARNI?

    Več kot 400 inženirjev na tem dela vsak dan, tudi v Sloveniji

    Rešitve za kibernetsko zaščito zaznavajo sumljive dogodke, odpornost podjetja pa je odvisna od razumevanja konteksta, strokovne presoje in hitrosti odziva.
    14. 9. 2026 | 12:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DOBRODELNI TEK

    Večer, ki si ga bodo v Ljubljani zapomnili

    Redno gibanje je ena najpomembnejših navad za dobro počutje, pravi učinek pa pride takrat, ko najdemo dejavnost, pri kateri lahko dolgoročno vztrajamo.
    23. 9. 2026 | 11:32
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kdo bo med najprodornejšimi zdravniki in farmacevti v regiji?

    Natečaj International Medis Awards for Medical Research poteka že trinajstič.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 11:37
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Čakate na pravi trenutek za naložbo? Tudi čakanje ima svojo ceno

    Slovenska gospodinjstva še vedno odlašamo zaradi strahu in pomanjkanja znanja.
    Promo Delo 28. 9. 2026 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    POLNJENJE

    »V tem primeru je polnjenje najdražje.« Kako se izogniti najdražjim cenam?

    Z večanjem električnih voznih parkov postaja ključno vprašanje, kako polnilnice, sončne elektrarne in baterijske hranilnike povezati v učinkovit sistem.
    22. 9. 2026 | 11:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Imeli bomo humanoidne robote in superračunalnik, manjkajo ljudje za delo z njimi

    Na forumu Impulz, ki bo 21. 10. 2026 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, se bodo zbrali humanoidni roboti različnih generacij, sistemov in namenov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 15:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Otrokom, rojenim leta 2026, podarjajo 100 evrov za naložbo

    Vsaka družina ima svoje načrte, želje in cilje. Nekateri razmišljate o novem domu, drugi o varnosti svojih najbližjih, tretji o ustvarjanju prihrankov.
    Promo Delo 29. 9. 2026 | 06:39
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ZAVAROVANJE

    Plača ni vse: kaj je pri novi zaposlitvi še pomembno

    Zdravstveno zavarovanje postaja vse pomembnejši del zaposlitvenega paketa, saj lahko zaposlenemu pomaga prav takrat, ko ga najbolj potrebuje.
    22. 9. 2026 | 09:00
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Šport

    NogometKolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Gospodarstvo

    NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Aktivno v jesenSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo