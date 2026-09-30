Film Naza: rekordni obisk kinematografov in vse več projekcij po Italiji

Naza, nagrajeni dokumentarni film režiserjev Juvala Abrahama in Rachel Szor, ki govori o sistematičnem množičnem ubijanju palestinskih civilistov v Gazi s strani Izraela, je v Italiji debitiral na prvem mestu lestvice gledanosti v kinematografih in premagal konkurenčne filme, med drugim Avengers: Endgame – Encore, poroča britanski Guardian, ki je tudi eden izmed producentov filma.

V Italiji je bilo sprva načrtovano trodnevno predvajanje 80-minutnega dokumentarca, a bo obdobje zaradi razprodanih dvoran in pozitivnega odziva občinstva podaljšano v tistih kinematografih, ki se bodo za to odločili, poroča italijanski Il Corriere della sera.

Film je v začetku septembra na beneškem filmskem festivalu prejel posebno nagrado žirije, njegovo premiero pa je nekaj dni prej pospremil 25-minutni aplavz, kar predstavlja rekord festivala.

Naza je vojaška kratica, ki označuje pričakovano število civilistov, ki bodo umrli v napadu. Film ne govori le o posameznih napadih, ampak o celotnem sistemu, v katerem so ljudje, algoritmi, obveščevalni podatki in odločitve povezani v verigo, ki lahko privede do množičnih smrti civilistov.

V nabito polnih kinodvoranah po Italiji so nekateri gledalci držali palestinske zastave, po koncu filma pa je sledil aplavz, so zapisali na Guardianu. »Dokler ga bodo kinematografi želeli predvajati, se bo NAZA predvajal naprej,« je za časnik La Repubblica povedal Andrea Romeo, ustanovitelj podjetja I Wonder Pictures, ki distribuira film v Italiji.

Prvi dan predvajanja je dokumentarec skupno zaslužil 451.872 evrov, povprečno 1153 evrov na kino, od novembra pa bo, kot poroča Guardian, brezplačno dostopen tudi na spletu.

Guardian je napovedal, da si bo film na njihovi spletni strani mogoče brezplačno gledati v okviru »zavezanosti časopisa širjenju neodvisnega novinarstva«. Britanski časnik je sporočil še, da je bil film ponujen več distributerjem in kinematografom v Izraelu ter da Guardian preučuje možnosti, kako bi lahko film Naza predvajali na okupiranih palestinskih ozemljih.

Grafit z režiserjema, na katerem je v hebrejščini napis: »Izdajalca«. FOTO: Amir Cohen/Reuters

Na italijanskem Il Corriere della sera so zapisali še, da sta Abraham in Szor potrdila, da sta film brezplačno ponudila izraelskim kinematografom. Abraham je na omrežju X v hebrejščini zapisal, da je »stopil v stik s kinematografi v Izraelu in jim ponudil film brezplačno«, v upanju, da bi ga predvajali v Izraelu hkrati z njegovo svetovno kino distribucijo.

»Predvajanje filma bi bila pogumna odločitev ob intenzivnih poskusih cenzure. Vem, da obstaja ogromno zanimanje za ogled filma, in upam, da si ga bodo lahko na ta način kmalu ogledali vsi – v kinu ali čez nekaj tednov na spletu,« je še dodal Abraham.