Filozof in volk

Takoj sva jo poimenovali Mila. Bila je majhna črna psička z resnično milimi očmi, ki je mahajoč z repkom pritekla do mojega avta, takoj ko sem parkirala pred cerkvijo Svete trojice, nekaj kilometrov od Kragujevca. Kot da bi ji prihod dveh Zoran iz Beograda nenadoma prinesel upanje, da bo doživela življenjski preobrat.V Šumadijo, čudovito območje Srbije, kjer leži mesto Kragujevac, se je skupaj z menoj napotila prijateljica in soimenjakinja, ki sem jo pritegnila z zgodbo o Dejanu Gačiću in njegovem zavetišču za pse.Ko sva pred cerkvenim dvoriščem čakali moža, ob čigar imenu piše »Vučjak« (Volčjak), ker se tako imenuje ...