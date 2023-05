Finančni prepiri ogrožajo moč ZDA

V nadaljevanju preberite:

Ameriški predsednik Joe Biden je zaradi nevarnosti razglasitve prve nesposobnosti odplačevanja dolgov v zgodovini ZDA odpovedal obisk Avstralije in Papue Nove Gvineje po srečanju skupine G7 v japonski Hirošimi. V resnem mednarodnem položaju zaradi ruskega napada na Ukrajino in kitajskih groženj Tajvanu se bodo morale Japonska, Kanada, Francija, Italija, Nemčija, Združeno kraljestvo in Evropska unija sprijazniti z zmanjšano ameriško sposobnostjo ukrepanja zaradi domačih finančnih in političnih prepirov.