Finančni trgi so se odzvali začasno

Azijski borzni indeksi so ob koncu dnevnega trgovanja ostali blizu ravni, na katere so padli po napadu. Kitajske delnice so končale za približno odstotek nižje, vodilni azijski borzni indeks Nikkei, ki ga izračunavajo na osnovi vrednosti 225 najpomembnejših delnic, je upadel za 1,6 odstotka.Indeks Dow Jones, ki kaže vrednost 30 velikih podjetij, ki kotirajo na ameriških borzah, je ponoči nekoliko zanihal navzdol, prav tako S&P 500 in Nasdaq za 0,24 odstotka, a so se do začetka trgovalnega dne vrednosti odbile do tistih, ki so bile pred napadom.Cene zlata so sprva poskočile in prvič v šestih letih presegle vrednost 1600 ameriških dolarjev za unčo in se nato spustile na 1582 dolarja. Podobno se je zgodilo s ceno nafte, ki je najprej presegla vrednost 70 dolarjev za sod in se nato ustalila pri nekaj več kot 68 dolarjih.Analitik Stephen Innes, poznavalec azijskih finančnih trgov je pravilno napovedal, da bo odziv trgov na iranski napad kratek, volatilnost na borzah je v takšnih primerih nekaj običajnega. »Če bi bili vlagatelji res zaskrbljeni nad dogajanjem, bi se to pokazalo pri valutnih razmerjih,« je poudaril Stuart Oakley, finančni analitik iz Singapurja, in posebej izpostavil razmerje med dolarjem in jenom. Sprva se je vrednost jena res povečala in dosegla trimesečni vrh, a za zelo kratek čas. Razmerje dolarja se ni spremenilo niti do švicarskega franka, vrednost evra je za odtenek padla (-0,2 odstotka).Trgi zdaj pričakujejo odziv Donalda Trumpa na nočno dogajanje na Bližnjem vzhodu, kar bi lahko spet povzročilo nekaj dogajanja na borzah.