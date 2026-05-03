    Finska preiskuje vdor drona v zračni prostor v bližini meje z Rusijo

    Finske zračne sile so v zgodnjih jutranjih urah zaznale dron na območju kraja Virolahti v bližini meje z Rusijo, je sporočilo ministrstvo.
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jussi Nukari/Reuters
    Fotografija je simbolična. FOTO: Jussi Nukari/Reuters
    STA
    3. 5. 2026 | 11:18
    Na Finskem naj bi neznan brezpilotni letalnik danes zjutraj kršil zračni prostor v bližini meje z Rusijo, je sporočilo finsko obrambno ministrstvo. Incident še preiskujejo, dron pa je medtem že zapustil finski zračni prostor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Finske zračne sile so v zgodnjih jutranjih urah zaznale dron na območju kraja Virolahti v bližini meje z Rusijo, je sporočilo ministrstvo.

    Niso še ugotovili, od kod je dron prišel ter za kateri model gre, dron pa je medtem že zapustil finski zračni prostor, so sporočili. Incident preiskuje finska mejna straža.

    Finska si sicer deli 1340 kilometrov meje z Rusijo.

    Na Finskem sta konec marca strmoglavila dva ukrajinska drona, ki naj bi zašla z načrtovane poti zaradi ruskega elektronskega motenja signalov. Za incident se je Ukrajina opravičila.

