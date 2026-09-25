Finska in Švedska prvič skupaj prestregli ruska vojaška letala

Finska vojska je sporočila, da so danes nad Finski zaliv poslali švedska in finska letala, da bi prestregla in identificirala ruska vojaška letala. Šlo je za prvo skupno operacijo finske in švedske zračne obrambe, med katero so v mednarodnem zračnem prostoru izsledili rusko transportno letalo in več lovcev, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po navedbah finske vojske je šlo za prvo skupno operacijo zaznavanja in identifikacije ruskih vojaških letal, ki so jo izvedla švedska in finska vojaška letala za hitro posredovanje. Operacijo je vodila Finska. Identificirali so rusko skupino letal, ki so jo sestavljali transportno letalo Tu-134 ter lovci MiG-31 in Su-30, in sicer »v mednarodnem zračnem prostoru nad Finskim zalivom«, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Baltsko morje še nikoli ni bilo tako ranljivo kot danes – vendar tudi nikoli ni bilo tako dobro zaščiteno,« je v odzivu na skupno operacijo na družbenem omrežju X zapisal odhajajoči švedski premier Ulf Kristersson.

Po začetku ruske invazije na Ukrajino leta 2022 sta Švedska in Finska opustili desetletja trajajočo politiko vojaške nevtralnosti in se pridružili zvezi Nato. Napetosti na območju Baltskega morja so v zadnjih letih močno narasle, lovska letala pa redno vzletajo za prestrezanje ruskih letal, poroča AFP.