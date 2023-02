Finska začela postavljati ograjo na meji z Rusijo

Finska je začela postavljati načrtovano 200-kilometrsko ograjo na meji z Rusijo, je danes sporočila tamkajšnja mejna straža. Dodala je, da bodo trikilometrski pilotni projekt ob mejnem prehodu Imatra na jugovzhodu države predvidoma končali do junija. V Helsinkih so se za ograjo na meji z Rusijo odločili po ruski invaziji na Ukrajino.

Terenska dela so se začela danes s čiščenjem gozda in bodo potekala tako, da se bo marca lahko začela gradnja cest in postavitev ograje, je sporočila finska mejna straža in dodala, da bo pilotni projekt ob mejnem prehodu Imatra predvidoma končan do junija, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nadaljnjih 70 kilometrov ograje, večinoma na jugovzhodu Finske, bodo postavili do leta 2025. Skupno nameravajo ograditi okoli 200 kilometrov svoje 1300 kilometrov dolge meje z Rusijo, kar bo Finsko stalo približno 380 milijonov evrov.

Postavili bodo ograjo z bodečo žico. FOTO: Alessandro Rampazzo/Afp

Ograja bo visoka več kot tri metre, na vrhu pa bo imela bodečo žico. Posebej občutljiva območja bodo opremili s kamerami za nočni vid, lučmi in zvočniki, navaja AFP.

V strahu, da bi Moskva lahko migracije izkoristila za politični pritisk na Finsko, je vlada v Helsinkih julija lani spremenila zakon o mejni straži, s čimer je omogočila postavitev trdnejše ograje na meji. Finska je nato septembra lani doživela močan pritok Rusov, potem ko je ruski predsednik Vladimir Putin ukazal delno mobilizacijo za bojevanje v Ukrajini. Konec meseca so nato mejo za Ruse s turističnimi vizumi zaprli.

Čeprav je finsko-ruska meja v preteklosti dobro delovala, je vojna v Ukrajini temeljito spremenila varnostne razmere, je novembra opozoril brigadni general Jari Tolppanen iz finske mejne straže. Kot je dejal, je ograja na meji z Rusijo za Finsko nujna za zaustavitev nezakonitih vstopov z ruskega ozemlja.