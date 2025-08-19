Finski poslanec umrl v parlamentu

Poslanec finske Socialdemokratske stranke (SDP) Eemeli Peltonen je danes umrl v stavbi finskega parlamenta, star je bil 30 let, so sporočili iz parlamentarnega urada za komuniciranje. Finski mediji so poročali, da naj bi poslanec storil samomor.

Peltonen je umrl v dopoldanskih urah, je sporočila policija in dodala, da preiskuje vzroke smrti, vendar v tej fazi ne sumi, da gre za kaznivo dejanje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po poročanju finskega časopisa Iltalehti naj bi poslanec iz opozicijske SDP, ki je služil svoj prvi poslanski mandat, storil samomor.

Predsednica parlamentarne skupine SDP Tytti Tuppurainen je v izjavi dejala, da jih je smrt Peltonena globoko pretresla in da ga bodo zelo pogrešali.

Finski predsednik Alexander Stubb je skupaj s številnimi poslanci novico označil za zelo pretresljivo in tragično. Na družbenem omrežju X je ob smrti Peltonena tudi izrazil sožalje njegovim bližnjim.

Pred parlamentom v Helsinkih so danes finsko zastavo spustili na pol droga.

Finski poslanci so še na poletnih počitnicah, prvo zasedanje pa je po poročanju AFP predvideno 2. septembra.