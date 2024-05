Fizični napadi na politike znova del vsakdanjika

V nadaljevanju preberite:

Se v Nemčiji ponavlja zgodovina in se vrača obdobje weimarske republike, ko so se po ulicah spopadali skrajneži z levega in desnega političnega spektra? Nekateri nemški komentatorji že mislijo tako. K takšnim primerjavam in razmišljanju jih je spodbudil nedavni napad na evropskega poslanca SPD Matthiasa Eckeja.

Eckeja je med lepljenjem plakatov za evropske volitve v Dresdnu napadla četverica mladeničev in mu pri tem zlomila lične kosti. Le nekaj dni po tem je neki možakar v knjigarni v Berlinu z vrečo, napolnjeno s trdimi predmeti, po glavi udaril berlinsko senatorko Franzisko Giffey, neotesanci pa so isti dan nadlegovali in popljuvali dve političarki Zelenih.

In pri tem ne gre specifično za nasilje skrajnih desničarjev.