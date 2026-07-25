Flamingova revolucija načenja podobo napredne proevropske države

Množični protesti proti sporni ameriški investiciji na albanskem otoku Sazan, ki so jih po rožnatih plamencih poimenovali flamingova revolucija, niso le lokalni spor okoli enega luksuznega hotela, temveč razkrivajo, kako krhek je sijaj ene od dveh »najnaprednejših« balkanskih kandidatk za vstop v Evropsko unijo.

V času, ko je gradbeništvo ustvarilo kar 13,8 odstotka bruto dodane vrednosti – več kot dvakratnik povprečja EU – se postavlja vprašanje, ali Albanci gledajo v zgodbo o uspehu ali v betonski balon, napajan s sumljivim denarjem. Jared Kushner in Ivanka Trump sta se znašla v središču tega spora, zakaj premier Edi Rama stavi vse na gradbeni bum in kako flamingova revolucija razgalja razkorak med podobo v Bruslju in realnostjo na terenu. Ter tudi, kaj množični odhodi prebivalcev, očitki o narkodržavi in tišina evropskih institucij pomenijo za prihodnost širitve EU – in za regijo.