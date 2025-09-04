Florida bo odpravila obvezno cepljenje otrok

Florida bo postala prva ameriška zvezna država, ki bo ukinila obvezno cepljenje. Odločitev je v sredo napovedal glavni floridski zdravstveni uradnik Joseph Ladapo, obvezno cepljenje pa primerjal s suženjstvom. Številni zdravstveni strokovnjaki so odločitev obsodili in opozorili na hude posledice za zdravje otrok, če bo odločitev obveljala.

Ladapo je obvezno cepljenje otrok označil za nemoralno poseganje v človekove pravice, ki omejujejo možnost staršev, da sami sprejmejo zdravstvene odločitve za svoje otroke, poroča Washington Post. »Ljudje imajo pravico, da se sami odločajo in sprejmejo informirane odločitve,« je dejal Ladapo na novinarski konferenci. A če bo odločitev o ukinitvi obveznega cepljenja obveljala, bodo cepivo lahko prejeli le tisti, ki bodo zanj dobili napotnico od zdravnika, pojasnjujejo pri NBC News.

»Vsa cepiva so napačna. Prepojena so s prezirom in suženjstvom! Kdo sem jaz, da vam bom govoril, kaj bi morali vnesti v svoje telo? Kdo sem, da vam bom govoril, kaj bi moral v svoje telo vnesti vaš otrok? Nimam te pravice. Vaše telo je dar od Boga. To, kar dajete v svoje telo, dajete zaradi odnosa med vašim telesom in Bogom,« je med drugim še dejal Ladapo.

Pristojni še niso podali podrobnosti ali časovnice glede odprave določil o obveznem cepljenju, a je Ladapo večkrat poudaril, da gre za vsa cepiva.

Tudi ameriški minister za zdravstvo Robert F. Kennedy mlajši je glasen nasprotnik cepiv in je že omejil dostop do cepiva proti covidu-19. Poleg tega je ameriški javnosti obljubil, da bo končal obvezno cepljenje, ohranil dostop za vse, ki se hočejo cepiti, od proizvajalk cepiv pa zahteval teste z uporabo placeba.

Na Floridi velja obvezno cepljenje šolskih otrok, med drugim proti ošpicam, mumpsu, rdečkam, otroški paralizi, noricam in hepatitisu B, je zapisano na vladni spletni strani. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), iz katere je vlada Donalda Trumpa izstopila, so cepljenja po svetu v zadnjih 50 letih rešila najmanj 154 milijonov življenj.

Zdravnico odpustili, ker zagovarja znanost

Zvezne države Kalifornija, Oregon in Washington so v sredo naznanile, da bodo ustvarile zavezništvo javnega zdravstva in tako ljudem omogočile dostop do »verodostojnih informacij« o varnosti cepiv. Odločitev so sprejele, ker je Trumpova vlada pred kratkim odpustila direktorico Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) Susan Monarez, ker »zagovarja znanost«, piše Guardian.

Pediatrinja Nancy Silva je za Washington Post povedala, da bo ukinitev obveznih cepljenj za šolske otroke ogrozila njihovo zdravje in vrnila smrtno nevarne bolezni, s katerimi se njihovi starši niso nikoli soočili.

Zvezna vlada je desetletja v tesnem sodelovanju s strokovnjaki za nalezljive bolezni oblikovala smernice o tem, kdo naj bi bil cepljen in kdaj. Zvezne države in zdravstvene organizacije so smernice uporabljale za cepljenje več milijonov ljudi. Priporočila so temeljila na kliničnih študijah in so bila namenjena zmanjšanju tako individualnega kot družbenega tveganja.

Ker pa se je zadržanost do cepljenja po pandemiji covida-19 in spletnih kampanjah dezinformacij močno povečala – denimo, da cepiva povzročajo avtizem –, je zahteva za obvezno cepljenje postala pomembna politična tema. Nezaupanje v cepiva je ZDA razdelilo na dve ločeni coni, ki ju ne ločujejo državne meje, temveč stališča vlad do pravice, kdo bo imel dostop do cepiva, pojasnjujejo pri NBC News.