Florida bo prepovedala splav po šestem tednu nosečnosti

V ameriški zvezni državi Florida naj bi prepovedali splav po šestem tednu nosečnosti. Parlament v Tallahasseeju, v katerem prevladujejo republikanci, je zakonodajni predlog v četrtek potrdil s 70 glasovi proti 40. Pričakovati je, da bo guverner Ron DeSantis zakon podpisal. Bela hiša je potezo označila kot skrajno in nevarno.

Zakonodajno telo Floride je v četrtek zvečer po krajevnem času odobrilo prepoved splava v večini primerov po šestih tednih, torej še preden mnoge ženske izvejo, da so noseče. Predlog sicer predvideva izjeme v primeru ogroženosti zdravja nosečnice, posilstva ali incesta. Doslej so bili splavi v tej zvezni državi prepovedani od 15. tedna nosečnosti.

Spodnji dom parlamenta je predlog zakona sprejel teden dni po odobritvi v senatu. Republikanski guverner DeSantis, ki velja za možnega predsedniškega kandidata za Belo hišo, je že napovedal, da bo zakon podpisal.

S to prepovedjo bi Florida postala ena od zveznih držav, ki najstrožje omejujejo pravico glede splava, odkar je ameriško vrhovno sodišče, v katerem prevladujejo konservativci, pred enim letom razveljavilo sodbo iz leta 1973, ki je legalizirala splav. Sodišče je presodilo, da ameriška ustava ne omenja te pravice, in prepustila zveznim državam, da same sprejemajo zakone.

Zvezna vlada v Washingtonu je potezo ostro kritizirala in načrtovano prepoved splava od šestega tedna označila za skrajno in nevarno. »Prepoved krši temeljne svoboščine in ni v skladu s stališči velike večine ljudi na Floridi in v ZDA,« je v izjavi dejala tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre.