Preiskava na Floridi: Če bi bil chatgpt oseba, bi bil obtožen umora

Ameriška zvezna država Florida je v torek napovedala kazensko preiskavo domnevne vloge umetne inteligence v lanskem strelskem napadu na Floridski državni univerzi (FSU), ko sta umrla dva človeka, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za preiskavo so se odločili po pregledu komunikacije med klepetalnim robotom chatgpt in osumljenim strelcem.

»Če bi bil chatgpt oseba, bi bil že obtožen umora,« je v torek na novinarski konferenci dejal državni generalni tožilec James Uthmeier.

Osumljenec iskal nasvet, kakšno pištolo in strelivo naj uporabi

Zakonodaja Floride dopušča, da se vsakogar, ki pomaga ali svetuje nekomu pri storitvi kaznivega dejanja, obravnava kot pomočnika in napeljevalca, ki nosi enako odgovornost kot storilec. V izmenjavi sporočil s chatgptjem podjetja OpenAI je osumljeni strelec iskal nasvet, kakšno vrsto pištole in streliva naj uporabi ter kje in kdaj bo na FSU veliko ljudi.

»Lanski množični strelski napad na FSU je bila tragedija, vendar chatgpt ni odgovoren za ta grozljivi zločin. Chatgpt je na vprašanja podal dejanske odgovore z informacijami, ki so na splošno dostopne v javnih virih na internetu in ni spodbujal ali promoviral nezakonitih ali škodljivih dejavnosti,« je za AFP izjavil tiskovni predstavnik OpenAI. Dodal je, da je podjetje nemudoma identificiralo račun chatgptja, povezan z osumljenim strelcem, in ga posredovalo policiji.

Strelski napad, za katerega je obtožen sin lokalne namestnice šerifa, je zahteval dve življenji, šest ljudi pa je bilo ranjenih.

Množični strelski napadi so v ZDA pogosti zaradi razširjenosti orožja, ki je praviloma zakonito. Republikanske države, kot je Florida, ne nameravajo posegati v pravico do orožja niti preganjati proizvajalcev ali prodajalcev, Uthmeier pa je našel novega krivca, čeprav bo odgovornost umetne inteligence težko dokazati. Množični strelski napadi so bili namreč pogosti že precej pred pojavom umetne inteligence.