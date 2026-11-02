Florida: letalo strmoglavilo na cesto, umrlo devet oseb

V nedeljo je na Floridi strmoglavilo manjše letalo, pri čemer je umrlo vseh devet ljudi na krovu. Nesreča se je zgodila v bližini Cresthavna, okoli 14 kilometrov od Mar-a-Laga, letovišča ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Letalo learjet 60 je vzletelo iz Austina v Teksasu in je bilo na poti na Bahame, je v izjavi sporočila Zvezna letalska uprava (FAA). Na posnetku kontrole zračnega prometa, le nekaj trenutkov pred strmoglavljenjem, je mogoče slišati pilota, ki poroča o hitrem padanju letala. »Bomo strmoglavili … Čas se nam izteka,« je pilot sporočil kontrolnemu stolpu.

Posnetki območja strmoglavljenja letala FOTO: Eduin Cruz Eduin Cruz/Reuters

Na družbenih omrežjih se širijo posnetki, katerih avtentičnosti ni mogoče neodvisno potrditi in kažejo vozila na ulici v predmestju, ko nenadoma na cesto pade letalo in eksplodira v veliko ognjeno kroglo.

»Posnetek je res pretresljiv,« je na novinarski konferenci po nesreči povedal guverner Floride Ron DeSantis. »Videti je kot raketa, ki pade in eksplodira, razbitine pa letijo na vse strani.« Iz okoliških stavb so evakuirali okoli 600 lokalnih prebivalcev.

Letalo je padlo na cesto. FOTO: Giorgio Viera/Reuters

Nesreča je povzročila precejšnjo škodo na lokalni infrastrukturi, močno je poškodovana cesta, pa tudi vodovod. V času nesreče so v tem območju poročali o nevihtah, med novinarsko konferenco pa je močno deževalo.

Za zdaj po poročanju tujih medijev še ni jasno, kdo so bili potniki na letalu.

Na krovu letala je bilo menda devet oseb. FOTO: Giorgio Viera/Reuters

Trump je bil, kot še navajajo tuji mediji, v nedeljo zjutraj v Mar-a-Lagu, od koder je približno uro pred nesrečo odletel z letalom Air Force One z bližnjega letališča.