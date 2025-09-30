Flotilja se bliža tveganemu območju, napad Izraela pričakujejo nocoj

Mednarodna flotilja Sumud z več kot 40 civilnimi plovili, ki poskuša dostaviti pomoč v Gazo, se bliža tveganemu območju na odprtem morju, danes poroča mednarodni tisk. Navaja tudi, da se izraelska mornarica pripravlja na prevzem nadzora nad njo.

Italija in Španija sta že prejšnji teden v pomoč flotilji napotili vojaške ladje, zatem ko so jo v mednarodnih vodah ob Grčiji napadli droni, oboroženi z zvočnimi bombami in dražljivimi snovmi, a brez namena vojaškega posredovanja, piše Reuters.

Danes bo italijanska mornarica flotiljo nehala spremljati, ko se bo ta približala na 150 navtičnih milj (278 kilometrov) od obale. Tako je sporočilo italijansko obrambno ministrstvo.

Greta Thunberg s posadko, ko so še bili ob Kreti. FOTO: Stefanos Rapanis/Reuters

Na plovilih flotilje so sicer poslanci, odvetniki in aktivisti, med njimi švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Kot je znano, si prizadevajo prebiti izraelsko blokado palestinske enklave.

Ko bo konvoj dosegel mejo 150 navtičnih milj, se bo italijanska fregata, ki ga spremlja, ustavila, »kot je bilo večkrat sporočeno v zadnjih dneh,« je italijansko ministrstvo navedlo v izjavi. Ladja bo aktivistom izdala dve opozorili, pri čemer je drugo in zadnje predvideno okoli polnoči po greenwiškemu času, ko naj bi se flotilja približala navedeni razdalji, je dodalo ministrstvo v izjavi.

Italijanska predstavnica za stike z javnostjo flotilje, Maria Elena Delia, je že prej povedala, da so aktiviste obvestili o vladnih načrtih, da se bo vojaška ladja ustavila in obrnila, da bi se izognili »diplomatskemu incidentu« z Izraelom. Povedala pa je tudi, da flotilja ne namerava upoštevati italijanskih opozoril, naj se ne približuje obali. Aktivisti se pripravljajo na nov napad v prihodnjih urah. »Izrael nas bo verjetno napadel nocoj, ker vsi znaki kažejo na to,« je povedala v videoposnetku na Instagramu.

Izrael se ni odzval na obtožbe, da je stal za napadi prejšnji teden, vendar je zagrozil, da bo uporabil vsa sredstva, da prepreči ladjam doseči Gazo, z argumentom, da je njegova blokada zakonita kot del vojne proti Hamasu.

FOTO: Stefanos Rapanis/Reuters

Italijanski obrambni minister Guido Crosetto je dejal, da pričakuje, da bodo ladje flotilje prestregli na odprtem morju in da bodo aktivisti aretirani. Danes je člane flotilje pozval s »poslednjim apelom«, naj sprejmejo kompromisni predlog o odložitvi pomoči na Cipru in se izognejo soočenju z izraelskimi silami. Predstavniki flotilje so to ponudbo večkrat zavrnili.

Italijanska predsednica vlade Giorgia Meloni je aktiviste pozvala, naj nemudoma prekinejo misijo. oudarila je, da bi vztrajanje pri soočenju z Izraelom lahko ogrozilo trenutno »krhko ravnovesje«, ki bi lahko vodilo do miru na podlagi načrta, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump. »Mnogi bi bili zadovoljni, če bi ta načrt spodkopali,« je zapisala v izjavi.