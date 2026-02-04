Forbes jo je uvrstil na prestižni seznam 30 pod 30 – zdaj ji grozi 52 let ječe

Tehnološki podjetnici Gökçe Güven, ki jo je ugledna ameriška poslovna revija Forbes lani uvrstila na svoj prestižni seznam 30 pod 30, v ZDA grozi 52 let zapora zaradi resnih obtožb goljufije. Šestindvajsetletna turška državljanka je obtožena, da je vlagatelje ogoljufala za sedem milijonov dolarjev (slabih šest milijonov evrov) z lažnimi trditvami o svojem zagonskem podjetju in ponaredila dokumente za pridobitev ameriškega vizuma za osebe z »izjemnimi sposobnostmi«, poroča britanski časnik Telegraph.

Forbes jo je uvrstil na svoj prestižni seznam mladih podjetnikov. FOTO: X/@0xgokce

Po navedbah ameriških tožilcev je Güvenova podala lažne podatke o financah podjetja, poslovnih partnerjih in strankah. Njen tehnološki startup Kalder, ustanovljen leta 2022, je podjetjem ponujal pomoč pri vzpostavitvi programov nagrajevanja na njihovih spletnih straneh ali aplikacijah pod sloganom »spremenite svoje nagrade v prihodek«. Podjetje je trdilo, da ima 28 strank, vključno s proizvajalcem luksuzne čokolade Godiva in Mednarodnim združenjem zračnih prevoznikov (IATA), piše Telegraph.

Kalder se je oglaševal kot platforma, ki manjšim, nefinančnim podjetjem – kot so trgovine ali športni klubi – omogoča, da strankam ponudijo vračilo denarja na njihove kreditne in debetne kartice. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Startup je lani zbral 11 milijonov dolarjev (dobrih devet milijonov evrov) sredstev in se pohvalil s poldrugim milijonom dolarjev (skoraj 1,3 milijona evrov) prihodkov. Ameriško ministrstvo za pravosodje trdi, da je Güvenova med krogom financiranja aprila 2024 potencialnim vlagateljem dajala lažne podatke in ponarejala dokumente. Med njimi je bila domnevno tudi predstavitev, ki je lažno poročala o številu blagovnih znamk, ki sodelujejo s Kalderjem, in napihnjeni prihodki. Na podlagi teh trditev je zagonsko podjetje od več kot ducata vlagateljev zbralo sedem milijonov dolarjev sredstev.

Mlada podjetnica, ki so jo aretirali novembra lani, je obtožena tudi uporabe lažnih izjav in ponarejenih dokumentov za pridobitev vizuma O-1A po izteku študentskega vizuma. Vizum, ki je običajno rezerviran za posameznike z izjemnimi sposobnostmi, je bil odobren lani jeseni.

Obtožena je tudi ponarejanja dokumentov za pridobitev ameriškega vizuma. Slika je simbolična. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

»Gökçe Güven je osumljena lažnega predstavljanja finančnega stanja in partnerstev svojega podjetja, da bi od potencialnih vlagateljev izvlekla več kot sedem milijonov dolarjev, preden je z istimi lažnimi trditvami nezakonito pridobila prestižni ameriški vizum,« je po poročanju Telegrapha povedal pomočnik direktorja ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI James C. Barnacle.

Grozi ji do 52 let zapora

Turška podjetnica se je lani uvrstila na prestižni Forbesov seznam 30 pod 30 (izbor 30 posameznic in posameznikov, mlajših od 30 let, ki se ponašajo z izjemnimi dosežki) in je bila za revijo fotografirana z uro znamke Audemars Piguet, vredno 150.000 dolarjev (127.000 evrov).

A ni prva oseba na seznamu, ki se sooča z obtožbami goljufije. Ustanovitelj borze kriptovalut FTX Sam Bankman-Fried in ustanoviteljica startupa za zdravstveno tehnologijo Theranos Elizabeth Holmes, ki sta se prav tako znašla na Forbesovem seznamu, v ZDA trenutno prestajata zaporno kazen zaradi goljufije. Na seznamu 30 pod 30 je bila nekoč tudi Charlie Javice, ameriško-francoska podjetnica, ki je bila lani obsojena zaradi goljufije ameriške banke JPMorgan Chase, navaja britanski Telegraph.

Na Forbesovi lestvici je bil tudi ustanovitelj borze kriptovalut FTX Sam Bankman-Fried, ki je bil zaradi goljufij obsojen na 25 let zapora. FOTO: Ed Jones/AFP

Güvenova je obtožena goljufije z vrednostnimi papirji in bančne goljufije, zaradi česar ji grozi do 40 let zapora. Obtožena je tudi goljufije z vizumi, za katero je zagrožena najvišja kazen deset let zapora, in kraje identitete, za kar ji grozi še do dve leti zaporne kazni.

Ustanoviteljica startupa Theranos Elizabeth Holmes, prav tako s Forbesovega seznama, je tudi končala za zapahi. FOTO: Adrees Latif/Reuters

Še ena s Forbesove lestvice, Charlie Javice, je bila lani obsojena zaradi goljufije ameriške banke JPMorgan Chase. FOTO: Brendan McDermid/Reuters

Kako je Kalder deloval?

Kalder se je oglaševal kot platforma, ki manjšim, nefinančnim podjetjem – kot so trgovine ali športni klubi – omogoča, da strankam ponudijo vračilo denarja na njihove kreditne in debetne kartice. Model deluje nekako takole (na izmišljenem primeru): nogometni klub ima veliko zvestih navijačev, kot sta Janez in Marija. Janez svoje stroške plačuje s kreditno kartico, s katero zbira tudi točke za letalske polete, Marija pa uporablja debetno kartico. Oba redno hodita na tekme in se pri tem ustavita v lokalnem bifeju. Kalder bi klubu ponudil partnerstvo z bifejem v programu nagrajevanja v zameno za delež prihodkov od prodaje piva.

Kalder, ustanovljen leta 2022, je podjetjem ponujal pomoč pri vzpostavitvi programov nagrajevanja na njihovih spletnih straneh ali aplikacijah pod sloganom »spremenite svoje nagrade v prihodek«. FOTO: Superstar/Shutterstock

Program bi Janeza in Marijo spodbujal k nakupu piva v bifeju tako, da bi jima ponudil vračilo denarja. Svoji plačilni kartici bi lahko povezala tudi z aplikacijo nogometnega kluba, kar bi jima omogočilo, da ob vsakem nakupu v partnerskem bifeju prejmeta vračilo denarja. Na ta način lahko športni klub bifeju ponudi partnerstvo v programu zvestobe, pri čemer prejme od pet do deset odstotkov provizije na pivo, prodano Janezu in Mariji, Kalder si vzame provizijo, kavarna pa ima dobiček, ker sta Janez in Marija zaradi programa nagrajevanja postala redna gosta.

Kako je potekala prevara?

Trgovec se ne bo pridružil programu nagrajevanja, če klub nima najmanj 100.000 aktivnih navijačev, po drugi strani pa se navijači ne bodo pridružili programu, če ta ne vključuje vsaj sto trgovcev. Druga težava je pomanjkanje obsega. Da bi kdor koli v sistemu zaslužil resne denarce, bi bilo potrebnih več milijonov transakcij.

Da bi se izognila tem oviram, je Gökçe Güven po mnenju tožilcev lagala vlagateljem, da so ti izzivi že premagani. »Güvenova je zbrala začetno financiranje na podlagi lažnih dohodkov, pretiranih partnerstev z blagovnimi znamkami in ponarejenih dokumentov,« je po pisanju Telegrapha dejal ameriški državni tožilec Jay Clayton.

Gökçe Güven je leta 2022 diplomirala na ameriški univerzi Berkeley. FOTO: X/@0xgokce

Medtem ko je Güvenova vlagateljem govorila o 1,2 milijona dolarjev (milijon evrov) letnih prihodkov, je podjetje do aprila 2025 ustvarilo le okoli 60.000 dolarjev (51.000 evrov), trdijo ameriški tožilci. Da bi prikrila goljufijo, je podjetnica domnevno vodila dvojno knjigovodstvo: eno interno, z resničnimi številkami, in drugo z napihnjenimi številkami, ki jih je poslala potencialnim vlagateljem. Prav tako je menda trdila, da je 26 blagovnih znamk plačalo za uporabo njenih storitev, 53 blagovnih znamk pa da je uporabljalo brezplačno različico, čeprav številna podjetja, ki jih je naštevala, po obtožnici sploh niso imela pogodbe s Kalderjem.