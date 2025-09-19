Fordu, Volkswagnu in drugim zahodnim proizvajalcem se slabo piše

V nadaljevanju preberite:

Med velikim nemškim avtomobilskim salonom v Münchnu, ki se je končal 14. septembra, je zgodovinsko središče mesta pripadalo domačim prvakom. Pred neoklasicistično operno hišo je BMW na bleščečem podstavku razkazoval svoj novi iX3, električni SUV, v renesančni palači Residenz pa je Mercedes-Benz zgradil ogromen oblikovalski studio, ki je spominjal na avtomobilsko masko, ter tako predstavil svoj prenovljeni GLC, prav tako SUV. Toda v glavnih razstavnih dvoranah na obrobju mesta je bila zgodovina pozabljena. Tam so mlada kitajska avtomobilska podjetja po številu in kakovosti gladko prekosila lokalno staro gardo.

BYD, Xpeng, Changan in Dongfeng so predstavili električna vozila z napredno tehnologijo in nižjimi cenami od zahodnih modelov ali pa napovedali širitve, s čimer so dali jasno vedeti, da je Evropa najpomembnejši cilj njihovega pohoda na svetovne trge. Vendar ta kitajska samozavest v Evropi močno odstopa od razmer doma, kjer že dolgo divja cenovna vojna zaradi kronično presežnih zmogljivosti.