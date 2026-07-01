Fotografije dneva (1. 7.)

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Ženska se dotika obraza humanoidnega robota v Shenzhenu med predstavitvijo humanoidnih robotov U1, ki jih proizvaja podjetje UWorld, blagovna znamka pod okriljem UBTech Robotics. Kitajsko podjetje UBTech je predstavilo hiperrealistične androide s silikonsko kožo in pomirjujočim glasom, ki so videti kot ljudje in so opremljeni z umetno inteligenco ter predstavljeni kot zdravilo proti osamljenosti. FOTO: Adek Berry/Afp