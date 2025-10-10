  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Fotografije dneva (10. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Protestniki so 9. oktobra 2025 korakali po prestolnici Madagaskarja, zaradi česar je policija uporabila solzivec in aretirala več dest ljudi, da bi poskušala razgnati nove protivladne demonstracije v gibanju mladih, ki se je začelo pred dvema tednoma. Novi protest se je zgodil, potem ko je gibanje generacije Z zavrnilo poskuse predsednika Andryja Rajoeline, da bi z imenovanjem novega premierja in pozivom k dialogu ublažil napetosti, ki pretresajo otok v Indijskem oceanu. Foto:. Rijasolo/Afp
    Galerija
    Protestniki so 9. oktobra 2025 korakali po prestolnici Madagaskarja, zaradi česar je policija uporabila solzivec in aretirala več dest ljudi, da bi poskušala razgnati nove protivladne demonstracije v gibanju mladih, ki se je začelo pred dvema tednoma. Novi protest se je zgodil, potem ko je gibanje generacije Z zavrnilo poskuse predsednika Andryja Rajoeline, da bi z imenovanjem novega premierja in pozivom k dialogu ublažil napetosti, ki pretresajo otok v Indijskem oceanu. Foto:. Rijasolo/Afp
    Dejan Mijović
    10. 10. 2025 | 12:26
    10. 10. 2025 | 12:26
    0:30
    A+A-

    Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.

    Fotografije dneva (9. 10.)

    Fotografije dneva (8. 10.)

    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Kdo je María Corino Machado

    Nobelova nagrajenka: V šoku sem!

    Ko je slišala novica, je poudarila, da je to dosežek gibanja, družbe, da je ona ena sama oseba, ki si tega ne zasluži.
    10. 10. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vatikan

    Papež ostro do novinarskih praks: Ne zavajajte

    Papež Leon XIV. je ostro obsodil »klik-vabe« in posvaril pred nevarnostmi umetne inteligence ter pozval novinarje, naj bodo branik resnice v družbi.
    10. 10. 2025 | 12:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (10. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 10. 10. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Maribor

    V Center Rotovž bodo vložili skoraj 40 milijonov evrov

    Projekt bo omogočil revitalizacijo dobrih osem tisoč kvadratnih metrov prenovljenih površin.
    10. 10. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izčrpani ljudje se vračajo proti ruševinam svojih domov

    Izmenjava talcev med Hamasom in Izraelom naj bi bila v celoti izpeljana do torka.
    Boštjan Videmšek 10. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Fotografije dneva (10. 10.)

    V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
    Dejan Mijović 10. 10. 2025 | 12:26
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Maribor

    V Center Rotovž bodo vložili skoraj 40 milijonov evrov

    Projekt bo omogočil revitalizacijo dobrih osem tisoč kvadratnih metrov prenovljenih površin.
    10. 10. 2025 | 11:47
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Gaza

    Izčrpani ljudje se vračajo proti ruševinam svojih domov

    Izmenjava talcev med Hamasom in Izraelom naj bi bila v celoti izpeljana do torka.
    Boštjan Videmšek 10. 10. 2025 | 11:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več

