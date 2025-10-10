Fotografije dneva (10. 10.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Galerija
Protestniki so 9. oktobra 2025 korakali po prestolnici Madagaskarja, zaradi česar je policija uporabila solzivec in aretirala več dest ljudi, da bi poskušala razgnati nove protivladne demonstracije v gibanju mladih, ki se je začelo pred dvema tednoma. Novi protest se je zgodil, potem ko je gibanje generacije Z zavrnilo poskuse predsednika Andryja Rajoeline, da bi z imenovanjem novega premierja in pozivom k dialogu ublažil napetosti, ki pretresajo otok v Indijskem oceanu. Foto:. Rijasolo/Afp
Zanimivosti po svetu skozi fotografovo oko.
Komentarji