Fotografije dneva (10. 11.)

Galerija

Zaposleni delajo na prvi fazi izkopavanja žrtev represije med špansko državljansko vojno in Francovim režimom v množičnem grobišču v Ejea de los Caballeros v španski provinci Zaragoza, v katerem naj bi bilo okoli 150 trupel. Španija 20. novembra 2025 obeležuje 50. obletnico smrti Franca. Njegov režim je počastil svoje mrtve v španski državljanski vojni, svoje nasprotnike pa pustil pokopane v neoznačenih grobovih po vsej državi. Redki preživeli otroci žrtev se borijo s časom, da bi s pomočjo testiranja DNK našli in identificirali ostanke svojih staršev. Obstaja več kot 3300 množičnih grobišč iz državljanske vojne in okoli 140.000 pogrešanih oseb. Foto: Cesar Manso/Afp