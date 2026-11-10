Fotografije dneva (10. 11.)

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V dveh verižnih trčenjih na avtocesti na jugovzhodu Bolgarije je danes umrlo 11 ljudi, še 48 jih je bilo poškodovanih, je sporočil bolgarski premier Rumen Radev. Davi okoli 7. ure sta se v gosti megli zgodili dve ločeni verižni trčenji na obeh straneh avtoceste, v katerih je bilo skupno udeleženih več kot 50 vozil, tako avtomobilov kot tovornjakov. Ceste v Bolgariji sicer veljajo za najnevarnejše v EU. FOTO: Svoboden Glas/Afp