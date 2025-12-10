Fotografije dneva (10. 12.)

Galerija

Moški nalaga pesek na konjsko vprego v Deir al-Balahu v osrednjem delu Gaze. Hamas je včeraj sporočil, da načrt za premirje v Gazi ne more preiti v drugo fazo, dokler Izraelci izvajajo pritisk in nasilje nad mediji. Premirje, ki ga sponzorirajo ZDA in velja od 10. oktobra, je ustavilo vojno. Vendar ostaja krhko, saj se Izrael in Hamas skoraj vsak dan medsebojno obtožujeta kršitev. Foto: Bashar Taleb/Afp