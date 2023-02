Fotografije dneva (10. 2.)

Odpri galerijo

V Alepu in drugje po Siriji se povečuje strah, da bo za številne, ki so ostali brez domov, zdaj usoden mraz, ki je pritisnil. V že tako od vojne razdejani državi je zaradi potresa več kot 300.000 ljudi ostalo brez domov, oblasti so odprle 180 zavetišč za razseljene, poročajo sirski državni mediji, ki očitno govorijo o območjih pod nadzorom vlade, in ne upornikov. Foto: Gurkan Ozturk/Afp