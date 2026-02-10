Fotografije dneva (10. 2.)

Galerija

Protestniku pomagajo sprati solzivec iz obraza, potem ko je policija v Sydneyju uporabila solzivec na protestnem shodu proti obisku izraelskega predsednika Isaaca Herzoga, ki se mudi v Avstraliji. Policija je v Sydneyju včeraj uporabila solzivec in se spopadla s protestniki, ko se je pohod proti obisku izraelskega predsednika Isaaca Herzoga sprevrgel v nasilje. FOTO: Saeed Khan/Afp