Fotografije dneva (10. 3.)

Izbira Modžtaba Hameneja za novega voditelja Irana po smrti njegovega očeta ajatole Alija Hameneja, po Trumpovih besedah ne bo prinesla sprememb in da ne bi bilo primerno, da komentira ali ga bodo skušali ubiti, všeč pa mu je zamisel, da se izbere novega voditelja iz interne skupine kandidatov, kar bo delovalo podobno dobro kot v Venezueli. Trumpove komentarje so Iranci označili za laži in dodali, da si Trump izmišljuje vojaške dosežke. Iranci vedo, da bo ZDA zmanjkalo streliva in da išče častno pot iz vojne. Trump noče, da bi Američani vedeli, da je bila vsa ameriška vojaška infrastruktura v regiji Perzijskega zaliva uničena. Zanikajo tudi Trumpovo trditev, da so ameriški in izraelski napadi zmanjšali iranske raketne zmogljivosti in dejali, da izstreljujejo več raket kot v zgodnjih dneh vojnah, v večjem številu in z bojnimi konicami, ki tehtajo več kot tono. FOTO: Atta Kenare/Afp