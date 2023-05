Fotografije dneva (10. 5.)

Odpri galerijo

Donald Trump je odločitev newyorške porote, ki ga je v civilni tožbi kolumnistke E. Jean Carroll razglasila za krivega spolne zlorabe in obrekovanja, označil za sramotno in nadaljevanje največjega lova na čarovnice v zgodovini. Porota je Trumpu naložila odškodnino za 5 milijonov dolarjev. Porota je zavrnila trditev o posilstvu, je pa Trump obsojen spolne zlorabe in obrekovanja pri zanikanju dejanja. Trumpa na sojenje ni bilo, njegovi odvetniki pa so predstavili le njegovo posneto izjavo. Foto: Spencer Platt/Afp