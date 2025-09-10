Fotografije dneva (10. 9.)

Galerija

V Franciji danes potekajo protesti proti varčevalnim načrtom vlade z blokadami cest, ki so se ponekod sprevrgli v izgrede. Po navedbah notranjega ministra Bruna Retailleau je bilo aretiranih skoraj 200 ljudi. Protesti se odvijajo dva dni po padcu vlade premierja Francoisa Bayrouja, ki ga bo danes po imenovanju na položaj nasledil Sebastien Lecornu. Foto: Gabriel Bouys/Afp