Fotografije dneva (11. 1.)

Ukaz za evakuacijo zaradi močnega deževja in naraslih potokov in rek v Kaliforniji zadeva 50.000 ljudi, brez elektrike jih je 110.000, zahodno območje ameriške zvezne države pa se spopada z dežjem, točo, vetrom, plazovi in poplavami. Guverner Gavin Newsom si je v torek ogledal mesto Capitola na obali, ki ga je prejšnji teden skupaj z naraslimi potoki poplavil val plime. Zadnji val neurja, ki se je začel v ponedeljek, je v gore Južne Kalifornije prinesel 45 centimetrov dežja, gorovje Sierra Nevada pa je pod 1,5 metra debelo snežno odejo. Na številnih območjih, ki so jih zadnja leta uničili gozdni požari, se sedaj obetajo poplave. Foto: Josh Edelson/Afp