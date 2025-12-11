Fotografije dneva (11. 12.)

V uredništvu Dela smo za vas pripravili najbolj zanimive in povedne fotografije iz sveta v zadnjih 24 urah.
Igralec Richard Aucott (levo), ki igra damo Felicity Fitzwarren in igralec Lewis Devine, ki igra Idle Jacka, se v garderobah pripravljata na nastop v božični pantomimi Dick Whittington v gledališču Theatre Royal v angleškem St Helensu. Gledališče, ki ga je v 19. stoletju zgradil arhitekt Frank Matcham, je glavno gledališče v St Helensu s 700 sedeži v dveh nadstropjih. Predstava Dick Whittington bo na sporedu do sredine januarja. Po vsej državi se v prazničnem času otroci in odrasli zgrinjajo v gledališča, da bi si ogledali tradicionalno britansko božično pantomimo - s princeskami, političnimi šalami, insinuacijami in dramo. Foto: Oli Scarff/Afp
