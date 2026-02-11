Fotografije dneva (11. 2.)

Galerija

Iran danes praznuje 47. obletnico islamske revolucije ter odstop zadnjega premierja odstavljenega šaha in formalni prevzem oblasti s strani revolucionarnega voditelja ajatole Ruhollaha Homeinija. Ob obletnici revolucije so tradicionalno predstavili tudi vojaško opremo. Med drugim je bilo na ulicah opaziti mobilne lanserje raket na tovornjakih z maketami balističnih raket. FOTO: Afp