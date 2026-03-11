Fotografije dneva (11. 3.)

Galerija

Konflikt na Bližnjem vzhodu je poskrbel za dvig cen surove nafte. Ta se je na mednarodnih borzah močno podražila in presegla ceno 95 evrov za 159-litrski sodček. Zaradi visoke rasti cen naftnih derivatov na evropskih in svetovnih trgih je naša vlada z znižanjem trošarin ublažila prenos mednarodnih podražitev v domače maloprodajne cene. Če cen ne bi regulirali in trošarin ne bi znižali, bi bilo po ocenah za liter 95-oktanskega neosvinčenega motornega bencina treba odšteti okoli 1,576 evra, za liter dizla okoli 1,702 evra, za liter kurilnega olja pa približno 1,342 evra. FOTO: Paul Ellis/Afp