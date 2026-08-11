Fotografije dneva (11. 8.)

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Delavci zbirajo odpadke v bližini nakupovalnega središča na obrobju Manile, ki jih je reka naplavila v času močnega deževja – okrepljenega z jugozahodnim monsunom. Poplave, zemeljski plazovi in ​​nesreče, ki jih je povzročilo devetdnevno deževje (v nekaterih predelih je v tem času padlo več padavin, kot jih običajno pade v celem mesecu), so na severu Filipinov terjali najmanj 16 življenj. FOTO: Ted Aljibe/Afp