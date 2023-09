Fotografije dneva (11. 9.)

Odpri galerijo

Nekatere vasi južno od Marakeša so popolnoma porušene, ceste so zasute, zato imajo oblasti težave pri pošiljanju težke mehanizacije v odročne kraje. Potrjenih je več kot 2100 smrtnih žrtev, a naj bi to število naraslo, saj se šele razkriva obseg uničenja. Številni ljudje so že tretjo noč preživeli na prostem. Nekaj pomoči sicer prihaja v te kraje, veliko zahvaljujoč dobrodelnim organizacijam. Prebivalci se pritožujejo nad počasnim in nekoordiniranim lokalnim odzivom. Vse več je nezadovoljstva zaradi majhne količine pomoči, ki prihaja v mesta in vasi na najbolj prizadetem območju blizu Marakeša v osrednjem Maroku. Foto: Fadel Senna/Afp